¿Qué piensa Stephen King de la serie precuela “It: Welcome to Derry”? Esto dijo

Con el estreno de sus dos primeros episodios, la serie “It: Welcome to Derry” rápidamente ha destacado entre los fans del terror por sus imágenes perturbadoras, atmósfera bien creada, giros y momentos impactantes. Mantiene el espíritu de las películas de “It” que se estrenaron en 2017 y 2019, además de que se basa en el libro homónimo de Stephen King.

El autor se caracteriza por hablar abiertamente sobre el contenido de terror que consume, y tampoco es discreto al expresar cómo se siente con las adaptaciones de sus obras. Por ejemplo, es bien sabido que a él nunca le gustó la adaptación que Stanley Kubrick hizo de “El Resplandor”. Pero, ¿qué dice de “It: Welcome to Derry”?

¿Qué opina Stephen King sobre “It: Welcome to Derry”?

A principios de octubre, el legendario escritor usó su cuenta de la red social Threads para expresar agrado hacia la nueva serie creada por Barbara y Andy Muschietti. “Está increíble. El primer episodio es aterrador”, publicó.

Hace unos días, con motivo del estreno del segundo episodio de “It: Welcome to Derry”, Stephen King habló con el diario New York Post sobre su impresión de la serie y confirmó que le gustó mucho. “Hay muchos sustos y un montón de imágenes surreales. Hay un susto, relacionado con un supermercado, que se quedó en mi mente”, dijo.

El escritor también elogió el trabajo de Andy Muschietti, quien también dirigió las dos películas previas. Mencionó que él es “un genio en cuanto a los sustos” y aseguró que, si ves la serie, después encontrarás algunas de sus imágenes en tus pesadillas.

“It: Welcome to Derry” es una precuela de las películas de “It” que vimos hace algunos años, y relata terribles acontecimientos ocurridos décadas antes de que “El Club de los Perdedores” existiera. Los hechos que se narran en su primera temporada no se habían adaptado en las películas anteriores, pero sí se mencionan en el libro original.