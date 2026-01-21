¡Impresiónate! Así luce el primer póster de Master del Universo

Si eres amante de las caricaturas y películas de la década de los 80´s, aquí te dejaremos el primer póster oficial de Master del Universo el cual luce impresionante. Esta historia se centra en el héroe llamado He-Man, quien está de vuelta en las pantallas grandes gracias a Sony Pictures y Amazon MGM Studios, el título oficial es Master of the Universe, y la cinta se basará en la serie que se estrenó hace 40 años.

¿Quiénes son los actores que saldrán en Master del Universo?

Nicholas Galitzine será quien dé vida al príncipe Adam que es He-Man, Jared Leto será quien interpretará al mítico villano Skeletor. En este elenco también estará Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccaron como la Hechicera, Idris es Man-At-Arms, James Purefoy el Rey Randos, Charlotte Riley como Reina Marlena y Kristen Wiig como Roboto.

También estarán Sam C. Wilson como Trap Jaw, Hafthor Bjornosson como Hombre Cabra, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto, Kojo Attah como Tri-Klops, Jon Xue Zhang como Hombre Carnero, Sasheer Zamata es Suzie y Christian Vunipola dará vida a Hussein.

¿Cuál es la sinopsis de Master del Universo?

De acuerdo con los detalles que han salido a la luz, la historia de esta cinta se centra en un niño de 10 años llamado Adam Glenn quien llega a la tierra, el planeta natal de su madre; pero, cuando se estrella su nave, lo que lo separa es la Espada de Poder de Grayskull. En la historia este infante es en realidad el heredero de Eternia, pero, no lo será hasta que pasen 2 décadas cuando el joven ya se haya convertido en hombre, es aquí donde volverá para medirse ante las fuerzas peligrosas de Skeletor.

¿Cuándo se estrena Master del Universo en México?

Esta película se podría estrenar para junio en Estados Unidos, y aunque no se tiene una fecha concreta, el 5 de este mismo mes podría ver la luz dicho proyecto, pero hasta el momento nada se ha confirmado.

Por otro lado, aunque no se ha revelado el primer tráiler, ya se ha revelado un primer avance de 30 segundos, y las imágenes han dado a entender que, la cinta se basará en la serie de animación de Mattel, cuando salía en un televisor; pero ahora la historia saltará a la pantalla grande.

