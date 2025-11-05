Revelan nuevos detalles sobre Supergirl: Woman of Tomorrow: será fiel al cómic y contará con Lobo

Después del gran éxito de la película de Superman, los fans del universo DC están listos para la siguiente aventura cinematográfica: “Supergirl: Woman of Tomorrow”. Aunque James Gunn no dirigirá esta película, sí formará parte del nuevo DCU que continúa expandiéndose bajo su dirección, el cual busca crear historias más fieles a los cómics y con una estética cinematográfica más sólida.

Supergirl: Woman of Tomorrow será una adaptación fiel al cómic

En una reciente entrevista con Nerdtropolis, el actor David Krumholtz, quien se sabe participa en el proyecto, aunque aún no puede revelar su papel, compartió algunos detalles sobre la producción y su enfoque narrativo:

“Es muy fiel a la novela gráfica en la que se basa, Woman of Tomorrow. Muy fiel, lo cual es genial. Además, está Lobo, eso sí puedo decirlo. Todos saben que Jason Momoa interpreta a Lobo en la película. Así que es ese cómic más Lobo. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir mucho más, hombre”.

Como era de esperarse, esto ha generado una ola de reacciones positivas en torno a la nueva película. Sobre todo cuando se confirmó que Jason Momoa dará vida a Lobo, uno de los personajes más salvajes, carismáticos y violentos del universo DC, lo que promete un tono más oscuro y desafiante para la película protagonizada por Supergirl.

James Gunn: El futuro del DCU

Como el mismísimo James Gunn ya ha pronunciado en varias entrevistas, “Supergirl: Woman of Tomorrow” será una de las piezas clave en la siguiente fase del DCU, la cual continúa con una línea narrativa definida tras Superman y la segunda temporada de Peacemaker.

A estas alturas, también se sabe que durante el 2026 llegará la serie Lanterns, centrada en los Linternas Verdes Guy Gardner y John Stewart, y la película Clayface, que se describe como una historia con tintes de terror.

¿Estás listo para lo que se viene en el universo DC?

También te puede interesar: Miss Piggy tendrá su propia película con Jennifer Lawrence y Emma Stone como productoras

