El KPop reina: ¿Cuántos premios ha ganado la película de Las Guerreras KPop hasta HOY?

Seguimos asimilando lo que la película K-Pop Demon Hunters ha sido tanto para la audiencia como la crítica especializada y es que para ser sinceros, pocas veces se ha visto algún fenómeno tan popular y del gusto de todo el público como este proyecto que día con día sigue creciendo y cosechando frutos, lo que les ha llevado a conseguir una gran cantidad de premios y nominaciones.

Apenas hace unas horas brilló durante la gala de los Golden Globes, dejando en claro que durante esta temporada de premios “Las Guerreras del K-Pop” vienen en plan grande y por todo pues en estas primeras ceremonias han deslumbrado y arrasado en cada categoría donde compitieron.

¿Cuántos premios ha ganado la película de K-Pop Demon Hunters?

Si bien, antes de comenzar a destacar las premiaciones que esta película de Sony Pictures bajo la dirección de Maggie Kang se ha llevado, es importante destacar que el alcance de audiencia e impacto en la crítica se debe a su gran guión, historia, animación y sobre todo: banda sonora, la cuál le ha dado la vuelta a todo el planeta.

Hasta este lunes 12 de enero el total de premios que ha ganado la película de K-Pop Demon Hunters es un total de 81 de las 108 nominaciones que han conseguido a tan solo medio año de sus estreno en streaming.

¿Qué premios ha ganado la película de las Guerreras del K-Pop?

K-Pop Demon Hunters ha conquistado varios premios de talla mundial además de conseguir diversas nominaciones, donde logró ganar el premio a Mejor Película de Animación en los 31.º Premios Critics' Choice y en los 83.º Golden Globes de la noche del domingo 11 de enero.

Dentro de su palmarés en las galas más importantes (hasta la mitad del primer mes de 2026) han sido “La Revelación del 2025 por parte de la Revista Time", han recibido 10 nominaciones a los Premios Annie (de animación), su banda sonora obtuvo cinco nominaciones en los 68.º Premios Grammy.

Su canción original "Golden", ganó Mejor Canción Original en los Critics' Choice Awards y Golden Globes, y ha sido preseleccionada para la misma categoría en los 98.º Premios de la Academia.

También ganó el Mejor OST (Original Soundtrack) en los Premios Melon Music de 2025 y los Premios MAMA de 2025.

