John Travolta cumple 72 años: 7 datos poco conocidos de uno de los actores más queridos de todo el mundo

Este miércoles 18 de febrero uno de los actores más queridos de todo Hollywood, el único e inigualable (aunque le cambien el rostro) John Travolta ha llegado a los 72 años, siendo una figura icónica en la historia del cine y que ha marcado a varias generaciones.

Lo más probable es que lo recuerdes como una gran figura del cine, siendo que sus películas se han vuelto parte de la historia del cine, aunque ha tenido una de las vidas más destacadas y emocionantes de las celebridades, por lo que te compartiremos datos que probablemente no conocías.

Estos son 7 datos de John Travolta que no conocías

Su debut en el mundo del entretenimiento fue a los 16 años en el programa de televisión “Emergency!” en 1972, el cuál era como un drama médico y de varias pruebas fue hasta que debutó en el cine años después.



Aunque ama la actuación, una de sus grandes pasiones es la aviación, e incluso cuenta con una licencia como piloto comercial y de hecho el actor ha tenido diferentes tipos de aviones.



Tras haber sido uno de los rostros más buscados en Hollywood, John Travolta vivió algunos años de “poco éxito” en el cine, y no fue hasta su papel como Vincent Vega en "Pulp Fiction”, mismo que le devolvió el prestigio a tal nivel que fue nominado a los Oscars.



vivió algunos años de “poco éxito” en el cine, y no fue hasta su papel como Vincent Vega en "Pulp Fiction”, mismo que le devolvió el prestigio a tal nivel que fue nominado a los Oscars. Años antes de consolidarse como una de los actores más solicitados, John rechazó algunas películas icónicas de los 80’s, tales como American Gigolo, Chicago y años después Forest Gump.