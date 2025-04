Después de lo sucedido con Blancanieves, retrasan el Live-Action de “Enredados”

Uno de los live-actions más esperados por los fans, es “Enredados”, una de las animaciones más exitosas de Disney. Sin embargo, después de que el lanzamiento de “Blancanieves” no diera los resultados que esperaban, la empresa tuvo que tomar una complicada decisión: detener la producción de la nueva película de Rapunzel.

¿Por qué Disney paró la producción de “Enredados”?

Se ha filtrado información de supuestas fuentes internas de la compañía, que afirman que se tomó la decisión de detener la producción de “Enredados”. Esto se debe a que Disney, supuestamente, ha decidido replantearse lo que sucede dentro del departamento de desarrollo de películas live-action de Disney. Es por eso que el proyecto quedó suspendido indefinidamente mientras se reevalúan los riesgos creativos y financieros.

De momento no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, por lo que se desconoce si se busca cancelar definitivamente el proyecto o si solo será un rediseño creativo. Si es verdad que se encuentra en pausa el proyecto, significaría que Disney está cuestionando la rentabilidad de continuar reimaginando en acción real sus exitosas películas animadas.

¿Qué se sabe de la producción de “Enredados”?

No hay mucha información en torno a la cinta, hasta la fecha de esta nota. Lo único que se conoce es que la dirección está a cargo de Michael Gracey, conocido por “The Greatest Showman” y el guion es responsabilidad de Jennifer Kaytin Robinson, cuyo trabajo destacó en “Thor: Love and Thunder” y “Do Revenge”.

Disney no ha anunciado el casting oficial, se sabe que la producción se estaba tomando su tiempo para encontrar a la actriz adecuada para el personaje.

¿Cómo afectó “Blancanieves” a la producción de “Enredados”?

Una forma sencilla de decirlo se resume con las siguientes cifras: Blancanieves costó $270 millones de dólares y a penas logró recaudar $145 millones de dólares a nivel mundial. Además, la recepción del público y la crítica fueron poco alentadoras, provocando que se busque buscar nuevas alternativas.

En cuanto a los live-actions que vienen en camino, como “Lilo y Stitch” se sabe que continúan en marcha.

¿Qué opinas de la decisión de pausar la producción de esta película?

