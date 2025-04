Spider-Man: Brand New Day el cómic que podría inspirar a la cuarta película del Hombre Araña

Los fans no podemos olvidar el impacto que nos provocó el épico final de “Spider-Man: No Way Home” cuando Peter Parker (Tom Holland) quedó en una situación completamente nueva. Los fanáticos no pudieron evitarlo y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre el rumbo que tomaría la historia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora que oficialmente se conoce el nombre de la cuarta película, “Spider-Man: Brand New Day”, queda un poco más claro el rumbo que tomará, pues comparte nombre con el famoso cómic del 2008.

¿De qué trata el cómic de “Spider-Man: Brand New Day”?

Este cómic fue un nuevo marco argumental para la nueva etapa que le esperaba Spider-Man tras los eventos de One More Day. En esa historia, Peter Parker hizo un trato con Mephisto para salvar la vida de su tía May, a cambio, debe borrar su matrimonio con Mary Jane Watson de la historia. Como resultado, su identidad secreta quedó oculta nuevamente, permitiéndole comenzar de cero.

Después de esto, Peter Parker intenta reconstruir su vida, enfrentando nuevos enemigos y viejos desafíos. Esto dio paso a nuevos elementos clave en la historia del superhéroe:



Nuevos villanos como Menance y Mr. Negative.

como y La compra del Daily Bugle por Dexter Bennett , un empresario con una nueva visión para el periódico.

, un empresario con una nueva visión para el periódico. Un Peter sin recursos, ni aliados y vulnerable.

¿Cómo podría influir el cómic “Spider-Man: Brand New Day” en la nueva película de Tom Holland?

Gracias a las similitudes de la historia del cómic con la película, se cree que la cinta tomará varios elementos de “Brand New Day”, como:



Un Peter Parker sin identidad pública - Al igual que en el cómic, nadie recordará que Peter es Spider-Man. Peter Parker callejero - La película podría alejarse de las aventuras del multiverso para enfocarse en problemas locales. Nuevos personajes y villanos - Existe el rumor de que Sadie Sink, la actriz de Stranger Things, de que tendrá un papel importante, posiblemente como Mary Jane. Además, hay especulaciones sobre un nuevo villano. Un Peter más maduro y en busca de estabilidad - El Peter de Tom Holland podría buscar retomar sus estudios y un empleo en el Daily Bugle, lo que lo llevaría a nuevas interacciones y conflictos como al Hombre Araña del cómic.

Llegó el momento de que Peter Parker renazca en el MCU. La película tiene el potencial de explorar una nueva versión más solitaria y luchadora del personaje, mientras enfrenta nuevas amenazas y las dificultades de reconstruir una vida.

También te puede interesar: El antihéroe de DC Comics que conquistó a Stan Lee, el creador de Marvel