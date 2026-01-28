El querido actor de 71 años Jackie Chan se prepara para su muerte y graba una canción de despedida, esto es lo que se sabe sobre su estado actual

En los últimos días ha circulado la noticia de que el reconocido actor Jackie Chan habría grabado una canción de despedida, siendo una pieza póstuma totalmente dedicada a sus seguidores y con algunas especificaciones muy precisas respecto a la manera en escuchar esta última obra que significaría su adiós para siempre.

Durante el preestreno de su última película “Familia inesperada” realizado en Pekín hace unas semanas el actor explicó que el asistir a diversos funerales de amigos y colegas en el último par de años le ha hecho reflexionar sobre la mortalidad y sus intenciones de no dejar palabras sin decir, pues aunque el actor no ha tenido problemas de salud, se ha mostrado consciente respecto a lo efímera que es la vida.

¿Qué se sabe sobre la canción de despedida de Jackie Chan?

A días de haberla terminado, el actor originario de Hong Kong ha descrito su canción como "su último adiós y agradecimiento" a su público, siendo que hoy en día ya tiene 71 años y ha ido pausando su actividad dentro del espectáculo.

Por ahora (y esperamos que por muchos años más) la letra y melodía se mantendrán bajo estricto secreto y resguardadas por su equipo de trabajo, por lo que no tendremos ninguna pista o adelanto mientras que el artista marcial, actor y cineasta se mantenga con vida.

Aunque Chan ha lanzado algunas canciones en el pasado, la gran mayoría han sido acercadas a sus películas, aunque la música es una faceta del artista que desde hace décadas ha dejado ver.

¿Cuál fue la última película de Jackie Chan?

Aunque el querido actor se ha mostrado reflexivo sobre su inevitable partida, este no se ha retirado de la actuación pues tan solo en 2025, Jackie Chan participó en dos títulos:

“Karate Kid: Legends” y “El borde de la sombra” y para este año tiene más proyectos por estrenar: “Familia inesperada”, “Plan Panda 2”, “Rush Hour 4” y “New Police Story 2”.

En repetidas ocasiones Jackie ha sido firme respecto a sus deseos de seguir en la actuación, pues es sabido que planea seguir participando en más proyectos en el cine siempre y cuando sus escenas de riesgo puedan ser interpretadas por él y la salud se lo permita, por lo que podríamos decir que tenemos actor "para rato".