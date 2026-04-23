El gaming domina el cine: Top 5 de películas de videojuegos que vienen en camino y que no te puedes perder

El universo de los videojuegos y el cine mantiene una dualidad que ha fascinado a los fans de ambos géneros por muchos años, pero para esta nueva temporada de estrenos, esta dupla llega con una lista imperdible que cautivará a los cinéfilos y mantendrá al filo del asiento a los gamers.

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Próximos estrenos de películas basadas en videojuegos imperdibles

Bloodborne: Sin director confirmado:

Esta película animada de clasificación R, pretende ser un contenido fiel al juego. A pesar de que no se tiene muchos datos del estreno o la producción el filme confirmado por Sony Pictures y PlayStation, cuenta con apoyo del youtuber y gamer irlandés Seán McLoughlin (Jacksepticeye), que en su faceta como productor se ha comprometido a respetar el tono oscuro y brutalidad que el videojuego ofrece.

The Legend of Zelda del director Wes Ball:

Este filme ya terminó el rodaje por lo que se espera que llegue al cine para mayo del 2027. Los fans del gaming han mantenido altas expectativas del filme pues el director cuenta con experiencia al dirigir adaptaciones de Nintendo y Arad Productions como Maze Runner y Kingdom of the Planet of the Apes.

Metal Gear Solid delos directores Zach Lipovsky y Adam B. Stein:

El live-action de Gear Solid llega de la mano de Sony Pictures, está basada en el famoso videojuego de Konami, en donde se espera que se narre la historia de un soldado de élite que se infiltra dentro de una instalaciones de armas nucleares para neutralizar una amenaza terrorista de la unidad FOXHOUND, que posee el tanque bípedo Metal Gear REX

Street Fighter del director Steven E. de Souza:

Esta nueva versión se espera que llegue a cines el próximo 15 de octubre del 2026. El reboot de la franquicia será una propuesta de acción que busca ser fiel a la icónica saga de los videojuegos.

Gears of War del director David Leitch:

Esta adaptación es una de las más esperadas por los fans quienes apuestan por un producto sobresaliente después de que se revelara que el guion corre a cuenta de e Jon Spaihts quien participó en Dune y la producción de e Kelly McCormick junto a The Coalition. Este filme no ha dado a conocer fechas de estreno pero se espera llegue a Netflix próximamente.

Los próximos meses los fans del cine y de los videojuegos vivirán grandes momentos con la llegada de estos estrenos. Es importante señalar que a pesar de que no se han confirmado todas las fechas de estreno, las especulaciones siguen en aumento y será solo cuestión de tiempo para disfrutar de una de las duplas más queridas de los últimos años.