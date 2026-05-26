El Papa León XIV cita a Tolkien, creador de El Señor de los Anillos, en su encíclica

En las últimas horas, las palabras del Papa León XVI han dado de qué hablar tras publicar su última encíclica, “Magnifica humanitas”, en la que habló sobre la preservación de la humanidad frente a la inteligencia artificial. No solo llamó la atención de los feligreses, sino también de los fanáticos del Señor de los Anillos, pues el pontífice decidió incluir una famosa frase declarada por el personaje de Gandalf dentro de The Return of the King, utilizada para la reflexión sobre el poder, la guerra tecnológica y la responsabilidad humana.

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¿Qué dijo el Papa León XIV sobre El Señor de los Anillos?

De acuerdo a lo declarado en su última encíclica, El Papa León XIV empleó una cita perteneciente a Tolkien dentro de El Señor de los Anillos, la cual se presenta dentro de un contexto relacionado con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y los dilemas éticos que esta tecnología en crecimiento planea:

"No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos para el bienestar de los años que nos ha tocado vivir, erradicando el mal de los campos que conocemos, para que quienes vivan después tengan tierra limpia que cultivar". J. .R.R R. Tolkien en El Señor de los Anillos.

¿Cuáles son los más recientes proyectos de El Señor de los Anillos?

Hoy en día, el universo de El Señor de los Anillos se ha consolidado como una de las franquicias de entretenimiento y fantasía más importantes de todos los tiempos y, desde su llegada, se ha mantenido activa con diversos proyectos que han expandido su universo, siendo algunos de los más recientes los siguientes:

Nueva película | The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum: Esta nueva entrega confirmada y dirigida por Andy Serkis, tiene fecha de estreno prevista para el 27 de diciembre de 2027 y en ella se pretenden exportar las historias previas a la Comunidad del Anillo.

Nueva película | Shadow of the Past: Este proyecto ha comenzado a ser impulsado por el presentador y fanático de la saga Stephen Colbert, el cual busca enfocarse en las historias de hobbits Sam, Merry y Pippin.

Nuevo videojuego | Creado por Warhorse Studios, este proyecto busca exportar un RGP de mundo abierto basado en la Tierra Media.

