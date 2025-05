¡La película de Gollum ya tiene fecha de estreno!

¡Fans de la Tierra Media, de Elfos, Enanos y Hobbits, llegó el momento de preparar las armaduras y las espadas una vez más en símbolo de honor y valentía, pues recientemente han anunciado la fecha oficial de estreno de la película de Gollum!

¿Cuándo se estrena la película de Gollum?

Warner Bros. Pictures y New Line Cinema acaban de dar un anuncio para los habitantes de Tierra Media, pues una de las películas más esperadas ya tiene fecha de estreno, así es The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027.

¿De qué tratará The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ?

La película será dirigida por Andy Serkis, quien también interpretará nuevamente al icónico personaje de Gollum, si bien la película aún se encuentra en etapa temprana de producción se espera que siga el argumento original del las obras de J.R.R. Tolkien, donde se explora una trama en la que Aragorn y Gandalf persiguen a la criatura para evitar que delate a Frodo, el Portador del Anillo. Si bien, la historia también se narra en la trilogía original, se espera que tenga mayor foco sobre el origen de este emblemático personaje.

¿Quién es Gollum?

Sméagol es un personaje nacido como Hobbit en Tierra Media el cual al encontrar y conocer el poder del Anillo Único fue consumido por su precioso hasta transformarse en una criatura la cual se escabullía y vivía en una cueva, con el fin de que nadie le robara el anillo, transformándose en Gollum, un misterioso ser, perturbado por el poder.