REVELAN las 50 actrices más bellas de Hollywood, y entre ellas hay una MEXICANA, ¿de quién se trata?
Entre la lista de las 50 actrices más bellas de Hollywood está una mexicana, aquí te diremos de quién se trata y en qué películas ha salido
Aquí te diremos la lista de las 50 actrices más bellas de Hollywood de acuerdo con Ranker, el cual es un portal de votación que queda abierto y se actualiza de manera mensual. Entre las elegidas está una mexicana , aquí te diremos de quién se trata y en qué películas ha salido esta actriz.
Sadie Sink-Stranger Things
Dakota Johnson
Jenna Ortega-Wednesday
Florence Pugh-Marvel
Elle Fanning-The Great
Sandra Bullock-Ganadora del Oscar y reina de la comedia y drama
Kaley Cuoco-The Big Bang Theory
Elsa Pataky-Fast and Furious
Zendaya-Spiderman
Eiza González-Baby Driver (mexicana)
Emily Blunt
Zoe Saldaña-Marvel
Eva Green
Dua Lipa
Rachel Weisz
Emilia Clarke
Sydney Sweeney-Euphoria
Catherine Zeta Jones-ganadora del Oscar
Amy Adams-DC
Penélope Cruz-ganadora de un Oscar
Emma Watson-Harry Potter
Angelina Jolie
Jessica Biel-The Sinner
Olivia Wilde
Amber Head-Aquaman
Lupita Nyongó
Blake Lively
Halle Berry
Eva Mendes
Elizabeth Olsen-Marvel
Anna Sawai
Monica Bellucci-Matrix
Emma Stone
Emily Ratajkowski
Alexandra Daddario
Anne Hathaway
Sofía Vergara
Salma Hayek
Samara Weaving
Haile Steinfeld
Ella son el top 10 de las mujeres más bellas de Hollywood
Megan Fox-Transformers
Natalie Portman-ganadora de un Óscar
Katheryn Winnick
Gal Gadot
Jennifer Lawrence
Charlize Theron
Mila Kunis
Ana de Armas
Scarlett Johansson
Margot Robbie
¿En qué películas ha salido Eiza González?
Eiza González Reyna es una actriz mexicana; es conocida por sus papeles en varias telenovelas, así como en series infantojuveniles. Pero también ha salido en varios proyectos cinematográficos como:
Alita: Ángel de combate-2016
The Rocky Horror Musical Live Stream-2020
Bloodshot-2020
Ciudad de asesinos-2020
Spirit: Indomable-2021
Love Spreads-2021
Descuida, yo te cuido-2021
Godzilla vs Kong-2021
A Night at the Academy Museum-2021
Ambulance Plan de huida-2022
El ministerio de la Guerra Sucia-2024
La fuente de la eterna juventud-2025
Ash-2025
I love Boosters-2026
Mike & Nick & Nick & Alice-2026
In the Grey-2026
Sus series fueron: El problema de los 3 cuerpos, The Machines, Mr. & Mrs. Smith, Un futuro desafiante, El programa de Kelly Clarkson, Hot Ones entre otros proyectos más.
¿Quiénes han sido las parejas de Eiza González?
Existió el rumor de que Eiza González habría tenido un romance con Alejandro Fernández en el 2010, de igual, uno de sus primeros noviazgos oficiales fue con Pepe Díaz del 2011-2013. También se le vio con el hermano menor de Thor, Liam Hemsworth en el 2013. D.J. Cotrona fue novio de Eiza del 2014 al 2015 cuando trabajaba en la serie From Dusk till Dawn.
En el 2016 se le vio con Calvin Harris, este era un DJ que fue pareja de Taylor Swift. Se dice que tuvo un breve romance con Maluma en el 2017, de igual forma con Josh Duhamel, Luke Bracey, e incluso con Timothée Chalamet, Dusty Lachowicz, Paul Rabil y con Jason Momoa en el 2022 y con Mario Casas fue visto con la actriz mexicana en Roma.