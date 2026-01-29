REVELAN las 50 actrices más bellas de Hollywood, y entre ellas hay una MEXICANA, ¿de quién se trata?

Aquí te diremos la lista de las 50 actrices más bellas de Hollywood de acuerdo con Ranker, el cual es un portal de votación que queda abierto y se actualiza de manera mensual. Entre las elegidas está una mexicana , aquí te diremos de quién se trata y en qué películas ha salido esta actriz.

Sadie Sink-Stranger Things

Dakota Johnson

Jenna Ortega-Wednesday

Florence Pugh-Marvel

Elle Fanning-The Great

Sandra Bullock-Ganadora del Oscar y reina de la comedia y drama

Kaley Cuoco-The Big Bang Theory

Elsa Pataky-Fast and Furious

Zendaya-Spiderman

Eiza González-Baby Driver (mexicana)

Emily Blunt

Zoe Saldaña-Marvel

Eva Green

Dua Lipa

Rachel Weisz

Emilia Clarke

Sydney Sweeney-Euphoria

Catherine Zeta Jones-ganadora del Oscar

Amy Adams-DC

Penélope Cruz-ganadora de un Oscar

Emma Watson-Harry Potter

Angelina Jolie

Jessica Biel-The Sinner

Olivia Wilde

Amber Head-Aquaman

Lupita Nyongó

Blake Lively

Halle Berry

Eva Mendes

Elizabeth Olsen-Marvel

Anna Sawai

Monica Bellucci-Matrix

Emma Stone

Emily Ratajkowski

Alexandra Daddario

Anne Hathaway

Sofía Vergara

Salma Hayek

Samara Weaving

Haile Steinfeld

Ella son el top 10 de las mujeres más bellas de Hollywood

Megan Fox-Transformers

Natalie Portman-ganadora de un Óscar

Katheryn Winnick

Gal Gadot

Jennifer Lawrence

Charlize Theron

Mila Kunis

Ana de Armas

Scarlett Johansson

Margot Robbie

¿En qué películas ha salido Eiza González?

Eiza González Reyna es una actriz mexicana; es conocida por sus papeles en varias telenovelas, así como en series infantojuveniles. Pero también ha salido en varios proyectos cinematográficos como:

Alita: Ángel de combate-2016

The Rocky Horror Musical Live Stream-2020

Bloodshot-2020

Ciudad de asesinos-2020

Spirit: Indomable-2021

Love Spreads-2021

Descuida, yo te cuido-2021

Godzilla vs Kong-2021

A Night at the Academy Museum-2021

Ambulance Plan de huida-2022

El ministerio de la Guerra Sucia-2024

La fuente de la eterna juventud-2025

Ash-2025

I love Boosters-2026

Mike & Nick & Nick & Alice-2026

In the Grey-2026

Sus series fueron: El problema de los 3 cuerpos, The Machines, Mr. & Mrs. Smith, Un futuro desafiante, El programa de Kelly Clarkson, Hot Ones entre otros proyectos más.

¿Quiénes han sido las parejas de Eiza González?

Existió el rumor de que Eiza González habría tenido un romance con Alejandro Fernández en el 2010, de igual, uno de sus primeros noviazgos oficiales fue con Pepe Díaz del 2011-2013. También se le vio con el hermano menor de Thor, Liam Hemsworth en el 2013. D.J. Cotrona fue novio de Eiza del 2014 al 2015 cuando trabajaba en la serie From Dusk till Dawn.

En el 2016 se le vio con Calvin Harris, este era un DJ que fue pareja de Taylor Swift. Se dice que tuvo un breve romance con Maluma en el 2017, de igual forma con Josh Duhamel, Luke Bracey, e incluso con Timothée Chalamet, Dusty Lachowicz, Paul Rabil y con Jason Momoa en el 2022 y con Mario Casas fue visto con la actriz mexicana en Roma.

