Eiza González y Luis Gerardo Méndez brillan en La Casita de Bad Bunny durante concierto en CDMX

La noche del sábado 20 de diciembre marcó otro momento memorable en la serie de conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. En el penúltimo show del tour “Debí Tirar Más Fotos”, celebrado en el Estadio GNP , los mexicanos Eiza González y Luis Gerardo Méndez se unieron a la larga lista de celebridades que han sido vistas en La Casita, el espacio exclusivo que se ha convertido en tendencia.

La presencia de la actriz llamó la atención de los fans, pues González, radicada en Estados Unidos. Junto a ella también estuvo Luis Gerardo Méndez, reforzando la presencia mexicana en este momento del concierto. La Casita, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del espectáculo, ya que ofrece una experiencia más íntima y cercana con el artista para quienes son invitados.

Este concierto destacó por la energía del público, la interpretación sorpresa de temas como “MOJABI GHOST” y por mantener la tradición de Bad Bunny de incorporar momentos únicos en cada presentación.

¿Por qué ha sido relevante el concierto y La Casita de Bad Bunny?

Los conciertos de Bad Bunny en México han trascendido como uno de los eventos musicales más relevantes del año debido no solo a la magnitud de su producción y repertorio, sino al carácter interactivo y novedoso de La Casita. Más que un área VIP, este espacio se ha convertido en símbolo de cercanía y sorpresa, donde figuras del espectáculo suben a bailar y convivir brevemente con el cantante puertorriqueño.

En esta gira, Bad Bunny ha logrado consolidar una conexión especial con el público mexicano, ofreciendo presentaciones únicas que combinan hits conocidos con sorpresas musicales y apariciones inesperadas.

Artistas invitados en La Casita durante los conciertos en México

Durante las presentaciones del “Conejo Malo” en la Ciudad de México, La Casita ha contado con la presencia de múltiples celebridades y talentos nacionales. Entre los nombres que han estado en este espacio destacan Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Galilea Montijo, Bárbara de Regil, Renata Notni, Diego Boneta, Luisito Comunica, Ana de la Reguera, Danna y Yeri Mua, entre otros. Cada invitado ha aportado un toque especial a la velada y ha sido parte importante del ambiente festivo que caracteriza estas noches.