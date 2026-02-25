Estrenos de cine: estas son las NUEVAS películas en cartelera para este fin de semana: Scream 7, Agente Secreto y más

¿Sin planes para el fin de semana? ¿Qué tal te caería ir al cine a disfrutar de una buena película? Si tu respuesta es sí, sigue leyendo, aquí te compartimos todas las películas NUEVAS para la cartelera del 26 de febrero al 1 de marzo. Hay desde cintas de terror y filmes históricos hasta conciertos y una nominada al Oscar.

Estrenos de cine: estas son las NUEVAS películas en cartelera para este fin de semana

A continuación, la cartelera con los estrenos en México para este fin de semana. Todas las cintas estarán disponibles a partir de este jueves, 26 de febrero:



Scream 7: Sin duda, uno de los estrenos más esperados del fin de semana. La cinta representa la séptima entrega del clásico slasher del cine de horror, misma que trae de vuelta al mítico personaje de Sidney Prescott (Neve Campbell), quien se enfrenta una vez más a Ghostface.

Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined: Filmado hace un año en la Ciudad de México, la cinta muestra el concierto más grande en la historia de la banda originaria de Ohio. Además de ser un show inmersivo, también sirve como documental del dúo compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun.

Venganza: Es un thriller de acción mexicano, protagonizado por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer. La cinta representa la película de acción más cara jamás producida en México.

Agente secreto: Cinta de espionaje brasileña que sigue la historia de un profesor universitario que intenta escapar de la represión política. El largometraje cuenta con una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Nuremberg: Basada en el libro de 2013, “El Nazi y el psiquiatra” de Jack El-Hai, Nuremberg ofrece una historia de suspenso psicológico e histórico.

All You Need Is Kill: La animación también está de estreno con este anime de Kenichoro Akimoto, el cual narra la historia de un soldado que queda atrapado en un bucle temporal luego de perder la vida en batalla contra un grupo de aliens invasores.

Películas que siguen en cartelera

Además de los grandes estrenos que se vienen para este fin de semana, otras películas que se estrenaron recientemente y que continúan en cartelera incluyen títulos como:

