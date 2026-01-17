OFICIAL: Eugenio Derbez revela su futuro con el personaje de Burro en SHREK 5, ¿Qué condiciones puso el actor para formar parte del proyecto?

Eugenio Derbez anunció que hará el doblaje del personaje Burro en la quinta entrega de la película Shrek. Sin embargo, puso algunas condiciones para formar parte de esta cinta, aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué condiciones puso Eugenio Derbez para formar parte del doblaje de Shrek 5?

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez compartió la noticia de que dará su voz al personaje de Burro en Shrek 5, la quinta cinta de una historia que comenzó en 2001 y la cuál ha sido una de las películas más importantes en la animación, pues fue la primera en ganar un Premio Oscar a “Mejor Película Animada”. Por otro lado, Derbez dijo que puso condiciones muy claras para formar parte de este proyecto: poder adaptar el libreto . Mencionó que esto se debe a que han cambiado los directivos y eso implica una modificación en los modismos. El equipo le dijo que podía hacer cambios por lo que ya aceptó el proyecto.

Burro es uno de los personajes más entrañables de la cinta debido a su humor peculiar, su forma de ser, hablar, pero sobre todo los valores que transmite en la historia pues representa en forma de acciones todo lo que es la amistad.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Aunque inicialmente esta cinta estaba prevista para lanzarse a mediados de 2026, su fecha tuvo un cambio por lo que hasta el momento el estreno de esta película está pensado para el 30 de junio de 2027. Respecto a este proyecto, viene con una idea nueva y renovada pues a pesar de que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan al doblaje como Shrek, Burro y Fiona, se une uno de los talentos más grandes en Hollywood: Zendaya . Por otro lado, Walt Dohrn y Conrad Vernon serán las dos mentes creativas que lleven a cabo la dirección de esta cinta.

Es muy probable que luego de más de 20 años del lanzamiento de la primera película, la nueva producción de la quinta entrega cuente con cambios en la narrativa, formato y estilo ya que la animación y la tecnología que se ha desarrollado en la industria cinematográfica y han ido evolucionando con el tiempo además de que hay un nuevo equipo que se integra al proyecto. Se espera que el humor y la esencia se mantenga intacta ya que Eugenio Derbez quiere seguir manteniendo el estilo que caracteriza al personaje de Burro, al menos en el doblaje en español.