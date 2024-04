¿La fama a temprana edad le destruyó la vida a Zendaya? ¿Se arrepiente?

Desde pequeña, Zendaya ha demostrado que nació con un magnífico don para la actuación y el modelaje, pero, ¿será que está cansada de la fama? Al menos esto fue lo que nos dejó entrever hace poco en una entrevista para una revista, ¡sigue leyendo!

¿Qué fue lo que dijo Zendaya en la entrevista?

Podríamos pensar que la vida de un artista es fácil, pues gracias a su posición económica, pensaríamos que tienen todo lo que quieren, pero, ¿qué pasa cuando no tienes una vida normal como Zendaya? La actriz y modelo confesó para una revista que no conoce algo más allá de la fama, pues siempre ha estado bajo los reflectores y por ello, no se ha podido dar la oportunidad de ser solo ella misma, o al menos eso fue lo que dejó entrever.

Ni siquiera puedo disfrutar las cosas que me pasan... Estoy muy tensa, y creo que llevo eso desde que era niña y nunca tuve la oportunidad de simplemente intentar cosas. Y desearía haber ido a la escuela.

Puso de ejemplo el ascenso a la fama de su novio, Tom Holland, con quien lleva ya un tiempo saliendo, incluso, en esta entrevista se llegó a plantear la idea de que a pesar de que ella es una estrella desde adolescente, no le gustaría que sus hijos pasen por lo mismo.

Tengo sentimientos complicados con respecto a los niños, la fama y estar en el escaparate, o sobre ser un actor infantil. Ya hemos visto muchos casos en los que ha resultado ser perjudicial, y creo que únicamente ahora, siendo adulta, empiezo a pensar: “Espera un momento: hasta ahora solo he hecho lo único que sé hacer y esto es todo lo que conozco”. Es como si estuviese en mi fase de adolescente angustiada porque no tuve tiempo de serlo antes.

¿Cómo llegó a la fama Zendaya?

Zendaya ha modelado desde niña para algunas marcas, además de actuar repetidamente en obras de teatro en diferentes institutos.

En 2017 conoció a Tom Holland con, quien tiene una relación desde 2021.

Aunque fue gracias a una serie de Disney, que la modelo comenzó a ascender a la fama y de ahí brincó a la pantalla grande con su papel de MJ en Spider-Man.



Otros de sus proyectos son:

Shake it up (2010-2013)

¡Buena suerte, Charlie!

K. C. Undercover (2015-2018)

Euphoria (2019-presente)

Spider-Man: Homecoming

The greatest showman

Spider-Man: Far from home

Dune 1 y 2

Spider-Man: No way home

Y tú, ¿dejarías tu vida normal por una vida llena de fama? ¡Te leo en redes sociales!