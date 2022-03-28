Ovacionan a Eugenio Derbez, el alma de la producción de CODA.

Todo el elenco de “CODA: Señales del Corazón” subió al escenario de los premios Oscar al convertirse en la cinta ganadora de la Mejor Película y el director reconoció que es Eugenio Derbez quien les hizo reír en los momentos más complicados del rodaje.

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Una producción pequeña que ha conquistado grandes entregas, y que incluso ha llevado a Eugenio Derbez a las mejores entregas de premios de cine.

En medio de ovaciones al interior del teatro Dolby, el elenco de CODA llegó a recibir su tercer Oscar de la noche y fue así como conquistaron la máxima fiesta de los premios de la Academia de Cinematografía.

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Esta es una gran familia, y así lo demostraron con cada uno de sus triunfos en la celebración 94 de los premios Oscar, y Derbez fue de lo más elogiado por todos sus compañeros.

El comediante mexicano ha reconocido que las oportunidades en Hollywood no se piden, se generan y por eso, la verdadera oportunidad de crecer está en las manos de cada persona que se encuentre interesado.

En entrevista para Azteca Siete, Eugenio Derbez alentó a los jóvenes a seguir soñando a lo grande, y que se inspiren para conquistar todo lo que se propongan.

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