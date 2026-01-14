Expertos revelan si los niños pueden ver ‘Exterminio: El Templo de los Huesos': esta es su clasificación

'Exterminio: El Templo de los Huesos' se estrenará este jueves 15 de enero en las salas de cine, una película que sigue una saga de 3 filmes anteriores, creados por Danny Boyle y Alex Garlan, bajo la dirección de Nia DaCosta. Aunque la pregunta del millón es… ¿La pueden ver los niños? Por si te interesan, estas son los largometrajes de terror que puedes disfrutar gratis .

De acuerdo con el portal de Cinépolis, esta película es clasificación C, por lo que no es apta para menores de 18 años. Por lo anterior, se requiere de una identificación oficial para acceder a las salas de cine y poder disfrutar del nuevo filme del mundo de Exterminio. Estas son las de terror que no te puedes perder durante Halloween, pues querrás dormir con las luces prendidas .

La película de terror es clasificación C, por lo que no es apta para niños.

La película 'Exterminio: El Templo de los Huesos' tiene una duración de 109 minutos; es decir, 1 hora 49 minutos, y se podrá disfrutar en los cines comerciales de todo el país a partir de este jueves por la tarde. Está disponible tanto doblada al español como subtitulada.

Esto debes saber de 'Exterminio: El Templo de los Huesos'

El filme de terror es la cuarta entrega del mundo de Exterminio, pues en 2002 se estrenó la primera, en 2007 la segunda y fue hasta el año pasado que salió a la luz ´28 Days Later´. La continuación de este 2026 es la historia del Dr. Kelson que: “se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar".

En 'Exterminio: El Templo de los Huesos' los infectados ya no son la mayor amenaza, pues los supervivientes pueden ser hasta los más aterradores, según se lee en la sinopsis de la película. En el reparto se encuentran grandes actores, tales como:

