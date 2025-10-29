¡Películas de terror GRATIS para disfrutar en Halloween y Día de Muertos este sábado 01 de noviembre!

¡Esto es Halloween, esto es Halloween! El terror se apoderará de la pantalla de Azteca 7 este sábado 1 de noviembre y podrás disfrutar de la programación TOTALMENTE GRATIS a través de la pantalla del 7 y nuestro sitio web.

¿Qué películas de terror habrá el sábado en Azteca 7?

Estas son las películas que podrás ver gratis y en vivo a través de Azteca 7:

Aracnofobia - 2:45 p.m.

Una peligrosa araña venenosa es transportada a Estados Unidos cuando ésta se cuela en un ataúd de un famoso fotógrafo asesinado. Una vez en su nuevo hogar el depredador comienza a sembrar caos de forma indiscriminada. Así una persona con aracnofobia y un exterminador tendrán que unirse para acabar con esta terrible amenaza.

Voces del Más Allá - 5:00 p.m.

El arquitecto Jonathan Rivers pierde a su esposa en un tráfico accidente, ante este traumático evento, decide involucrarse de lleno con lo que se conoce como Fenómeno de Voces Electrónicas, fenómeno que asegura que esas voces son las de las personas que han fallecido. A medida que Rivers se involucra más comienza a creer que su esposa le está hablando, sin embargo, se dará cuenta que una vez que abres esos portales no puedes controlar qué sale o entra.

Destino Final 4 - 7:15 p.m.

Nick y sus amigos van a presenciar una carrera de coches, sin embargo, una fuerte premonición lo abruma, en la cual ve cómo todos y cada uno de ellos muere. Esto lo alerta y decide convencer a todos de salir del recinto, dándose cuenta después que su premonición era más que real. Pero cuando creyó que todos estaban a salvo se da cuenta que en realidad nadie puede escapar de la muerte.

El Teléfono Negro - 9:00 p.m.

Finney Shaw, un niño, es secuestrado y encerrado en un sótano, corre un terrible riesgo al estar en la mira de El Raptor, un asesino serial. En el sótano, Finney descubre un teléfono colgado en la pared, pero desconectado, sin embargo un día suena y el niño se da cuenta que a través de él puede comunicarse con las víctimas muertas de su secuestrador.