Esto solo eleva el hype: una filtración revela nuevos personajes para The Super Mario Galaxy Movie

A estas alturas, la película de “The Super Mario Galaxy Movie” ya es una de las películas más esperadas de 2026, pero una reciente filtración acaba de subir aún más el hype a niveles galácticos. Todo esto es gracias a un producto promocional; por un pequeño descuido, ahora sabemos que nuevos personajes clave del universo Mario podrían aparecer en la cinta. Esto emociona a los fans, pues podremos ver un elenco más grande y conocer personajes emblemáticos del universo de Mario como nunca antes.

El juguete que lo filtró detalles de “The Super Mario Galaxy Movie”

La pista llegó a ojos de los fans cuando Epoch Games reveló su colaboración oficial con Nintendo e Illumination para acompañar el estreno de la película. Entre la línea de productos presentados destaca el Battle Pinball Galaxy, un juego de mesa con arte inspirado directamente en The Super Mario Galaxy Movie.

Cuando los fans vieron el producto, quedaba claro que su enfoque no era directamente crear cosas relacionadas al filme. Sin embargo, y gracias a este descuido, el arte que sí está inspirado en el filme y que tapiza toda la caja muestra claramente a Yoshi y Captain Toad, dos figuras que hasta ahora no habían sido confirmadas oficialmente por el estudio.

Yoshi: el regreso más esperado

En el caso de Yoshi, ya se tenía conocimiento sobre su posible aparición, por lo que no es una sorpresa tan grande. Recordemos que desde la escena postcréditos de “The Super Mario Bros. Movie”, el estudio nos permitió ver el característico huevo que representa al personaje. Desde ese momento, en las salas de cines, los fans han esperado pacientemente su debut formal. Además de esto, filtraciones previas y colaboraciones similares ya habían dejado pistas claras.

Illumination y Nintendo conocen a la perfección el cariño que tiene el público hacia este personaje, por lo que no es raro que hayan tomado la decisión de no revelarlo de manera oficial, pese a las filtraciones y a la liberación oficial del tráiler. Eso nos lleva a pensar que su aparición será extraordinaria y muy emotiva.

Captain Toad, la verdadera sorpresa de la filtración

La inclusión de Captain Toad es otra historia, pues nadie esperaba verlo en el próximo filme del famoso fontanero. Este personaje debutó precisamente en Super Mario Galaxy, por lo que su presencia tendría todo el sentido del mundo en esta nueva adaptación cinematográfica.

Un elenco que no deja de crecer

Con todas las revelaciones oficiales que han salido hasta el momento, ya se sabe que Bowser Jr. será uno de los grandes agregados de la película, y ahora estas filtraciones sugieren que Illumination está apostando fuertemente a la expansión del universo Mario en pantalla grande, conectando directamente con la nostalgia y la historia de los videojuegos.

Fecha de estreno confirmada de “The Super Mario Galaxy Movie”

Por ahora, toca esperar a la confirmación oficial. Lo que sí es seguro es que The Super Mario Galaxy Movie llegará a los cines el próximo 3 de abril de 2026, y cada nueva filtración deja claro que Nintendo no piensa quedarse corto con esta secuela.

¿Estás listo para lo que se viene?

