Tráiler de Super Mario Galaxy: La película: Rosalina, Bowser Jr y fecha de estreno

Llegó el día y debemos advertirte que fue tan emocionante como imaginas. Finalmente, Nintendo e Illumination decidieron revelar al mundo gamer el primer tráiler de Super Mario Galaxy: La película durante un Nintendo Direct especial. Durante este evento, confirmando lo que muchos sospechaban: Rosalina y Bowser Jr. se unirán al universo cinematográfico del fontanero italiano más famoso del mundo. El avance muestra una historia que promete expandir la saga más allá del Reino Champiñón de una forma tan mágica que cautivará a todos.

Si no lo has visto, te dejamos aquí el tráiler de Super Mario Galaxy: La película:

Super Mario Galaxy: La película: Esto fue lo que reveló el primer tráiler.

El tráiler abre con una escena inesperada: Bowser pintando un retrato de Mario esquelético, dentro de un castillo miniaturizado. Frente a él, Mario y Luigi observan cómo el villano revela su “obra maestra”: una pintura en la que él y Peach aparecen juntos. Es una secuencia cargada de humor, pero también de ese toque visualmente impresionante que Illumination ha sabido dominar dentro de este universo.

Posteriormente, vemos algunas imágenes de los personajes que ya conocemos desenvolviéndose en esta ocasión en el espacio, para dar paso a grandes revelaciones.

Rosalina y Bowser Jr. roban el show

El momento que todos los fans esperaban llega con la aparición estelar de Rosalina y Bowser Jr. La revelación vino acompañada de un anuncio que hizo explotar las redes: Brie Larson dará voz a Rosalina y Benny Safdie será Bowser Jr. Según Shigeru Miyamoto, ambos personajes tendrán un papel clave en la trama, conectando directamente con la mitología de Super Mario Galaxy.

Cabe resaltar la elección de casting que hicieron con Brie Larson, quien resulta ser una gran fanática de Nintendo y la franquicia de Mario. Recordemos que cuando se estrenó el Nintendo Switch 2, la actriz se volvió viral al hacer un unboxing de la nueva consola.

Fecha de estreno y expectativas

Super Mario Galaxy: La película se estrenará el 3 de abril de 2026, y los fans ya especulan sobre si este será el inicio de una nueva saga espacial dentro del “Marioverse”. Aunque en dicho Direct no se reveló nada, por lo que vimos en el tráiler, parece que Nintendo está listo para seguir construyendo su propio universo cinematográfico.

