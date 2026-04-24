Función GRATIS de “Soy Frankelda” al aire libre por el Día del Niño 2026: horario y dónde ver

¡Celebra a los más pequeños del hogar con una función de cine al aire libre! Si aún no tienes plan para este Día del Niño 2026, no te preocupes, esta idea te encantará: Ofrecerán una función completamente gratis de la aclamada cinta de stop-motion de los hermanos Arturo y Roy Ambriz: Soy Frankelda. Aquí te compartimos todos los detalles sobre dónde y a qué hora ver la película.

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¿En dónde será la función GRATIS de Soy Frankelda por el Día del Niño 2026?

La cita será este sábado, 25 de abril, en la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX. La película se proyectará en el Foro al Aire Libre y la entrada es completamente gratuita, sólo tendrás que encargarte de llevar tus golosinas favoritas.

Soy Frankelda en la Cineteca de Chapultepec: ¿A qué hora empieza la película?

La proyección de Soy Frankelda en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional de Chapultepec dará inicio en punto de las 4:00 p.m., por lo que te recomendamos planear bien tu visita y anticipar tu llegada, pues el tiempo de los traslados puede variar. El aforo aproximado es de entre 308 y 360 personas.

¿De qué trata la película de “Soy Frankelda”?

La película sigue la historia de Frankelda, una joven escritora del siglo XIX con una gran imaginación y una obsesión por el mundo fantástico y oscuro. No obstante, dado que en su época las mujeres autoras no son tomadas en serio, sus obras sufren de constante rechazo. Afortunadamente, la querida protagonista no se queda quieta y comienza a dar vida a los mundos y criaturas de las que escribe, dando como resultado un filme de fantasía, lleno de escenarios sobrenaturales. Aquí el tráiler.

¿Cómo llegar a la Cineteca Nacional de Chapultepec? Mejores rutas para ir a ver Soy Frankelda

Debido a su ubicación, la forma más sencilla de acceder es en transporte público. La mejor ruta para llegar es la línea 3 del cablebús. Solo tienes que bajar en la estación “Cineteca” y seguir el camino marcado. Si vas en auto, te recomendamos consultar rutas en navegadores GPS ya que estas pueden variar según el tráfico.