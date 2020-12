FOTOS | Checa las mejores frases de “Los Indestructibles”.

Si lo que quieres es ser un chico rudo, estas son las frases imperdibles de “Los Indestructibles”.

La franquicia de “Los Indestructibles” no sólo nos regala emociones fuertes, mucha acción, y el trabajo de legendarios actores de Hollywood, también nos regala algunas de las mejores frases, y aquí reunimos las más destacadas.

Te espera una tarde llena de acción con actuaciones estelares de Sylvester Stallone, Jason Stathman, Arnold Schawarzenegger, Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas, y muchos más.

Prepárate con las mejores frases de Los Indestructibles, y no dejes pasar la oportunidad para hacerte un chico rudo.

“Sólo son un puñado de viejos haciéndose los duros”, Max Drummer, interpretado por Harrison Ford.

“Si me juego la vida quiero que los míos estén conmigo. Ya sabe a lo que me refiero”, Barney Ross, personificado por Sylvester Stallone.

“No es fácil ser tu amigo”, Lee Christmas, que en la vida real es Jason Statham.

“La edad es un estado mental. Uno solo es viejo cuando se rinde; cuando se echa para atrás. Y yo aún no lo he hecho”, Galgo, personaje de Antonio Banderas.

“Llegamos juntos, y nos iremos juntos”, Barney Ross, personificado por Sylvester Stallone.

“Tengo tres trabajos, dos están tirados y uno es ir al infierno”, Tool Road, interpretado por Randy Couture.

“Vivimos tiempos terribles, pero hay que creer en que se puede sobrevivir”, Sandra Garza, interpretada por la actriz Giselle Itié.

“Me lo prometo a mí mismo, y eso es algo que importa”, Tool Road, interpretado por Randy Couture.

“Tu vida, voy a tomarla, pero no estoy cómodo en espacios cerrados, y no me gusta ir a prisión”, Lee Christmas, Jason Statham.

“Ya sabes a qué me dedico, no soy perfecto, debiste esperarme, ¡lo valgo!”, lo dijo Lee Christmas, Jason Statham.

“Mi cabeza es un lugar muy oscuro, oscuro como la sangre de Dracula”, Tool Road, interpretado por Randy Couture.

