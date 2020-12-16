Descubre cómo terminó la rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger.

Para muchos fue un secreto a voces que, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger se odiaron a muerte durante más de 20 años, y es que, la competencia por los récords en taquilla, se trasladaron al ámbito personal, haciendo imposible que se encontraran cara a cara de manera cordial.

Tanto Arnold Schwarzenegger, como Sylvester Stallone fueron grandes estrellas de películas de acción entre los años 80s, y 90s, y ese fue sólo el comienzo de una enemistad que terminó gracias a un proyecto en común, sí, se trató de “Los Indestructibles”, producción donde ambos participaron.

¿Qué tan grave era esta rivalidad? El problema entre estos dos titanes de Hollywood era tan grande que durante más de 20 años, hubo toda clase de jugarretas sucias, insultos, venganzas y demás descalificaciones que fueron deteriorando cada vez más lo que pudo ser una gran amistad.

"Estábamos atacándonos el uno al otro en los medios sin parar. Se convirtió en algo tan absurdo que de repente discutíamos por ver quién tenía el cuerpo más musculoso, quién usaba el arma más grande o quién tenía el cuchillo más afilado”, confesó Schwarzenegger.

Lo sorprendente para todos los fanáticos del cine de acción, fue que nadie tenía idea estos problemones que traían Sylvester y Arnold arrastrando desde los 80s, y es que incluso, los actores trabajaron juntos en los 90s, esto al ser inversionistas de la famosa cadena de restaurantes de Planet Hollywood, donde además estuvieron involucrados Bruce Willis y Demi Moore.

¡Conforman una de las mancuernas más exitosas de Hollywood!

Eso sí, después de su exitosa colaboración en “Los Indestructibles", parece que ambos actores le tomaron gusto a trabajar juntos, ya que, en 2013 estrenaron “Plan de Escape”, una producción en la que ambos son protagonistas.

Así que lo que, en algún momento fue odio a muerte, en la actualidad es una de las mancuernas más rentables de Hollywood, y sin duda es una de las parejas protagónicas que más entusiasma a los amantes de la adrenalina.

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De hecho, la franquicia de “Los Indestructibles” ayudó a que estos héroes de acción y un gran reparto conformado por otros chicos rudos, volvieran a brillar en la pantalla grande, considerando que algunos de estos veteranos actores, ya estaban prácticamente retirados.

Ahora que ya lo sabes todo sobre la rivalidad mejor oculta de Hollywood, y cómo una increíble producción terminó reconciliando a estos dos titanes, no te pierdas “Los Indestructibles” y “Los Indestructibles 3” por Azteca 7.

