FOTOS | Esto es todo lo que debes saber sobre Milla Jovovich.

Milla Jovovich es una de las actrices más sobresalientes del género de ficción, y la versatilidad de sus personajes, nunca deja de sorprendernos, así que, en esta ocasión te contaremos más sobre ella.

Nació en Ucrania en 1975, debido a cuestiones políticas, la joven Milla y su familia, tuvieron que mudarse de país, primero a Londres, y más tarde a Los Ángeles.

Milla es claustrofóbica, es decir, que tiene temor a permanecer en lugares cerrados o demasiado estrechos.

Con tan sólo 12 años, Jovovich abandonó sus estudios para dedicarse de lleno al modelaje y la actuación.

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Cuando tenía 16 se casó por primera vez, pero a la fecha, la actriz ha llegado al altar en tres ocasiones.

Plastic Has Memory, es el nombre de la banda de rock con la que Milla demostró que también tiene un gran talento vocal.

Aunque no lo creas, la actriz es muy arriesgada, y a la hora de hacer rodajes de escenas de acción que implican alto riesgo, a Milla le gusta hacerse cargo, no obstante, requiere algo de ayuda cuando se tratan de escenas en lugares muy pequeños.

“El Resplandor”, es la película favorita de Jovovich.

Su belleza es indudable, por eso a nadie le sorprende que la actriz haya sido protagonista de más de 100 portadas de revistas al rededor del mundo.

¿Cómo le hace? Jovovich es zurda, sin embargo, puede tocar la guitarra y escribir con la mano derecha.

No te pierdas a Milla Jovovich en “Los 3 Mosqueteros” por Azteca 7.