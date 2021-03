FOTOS | El radical cambio de Colin Farrell, de chico malo a padre ejemplar.

Durante su juventud, Colin Farrell fue famoso por sus actuaciones y sus problemas con la bebida, hasta que la llegada de su primer hijo le cambió la vida.

El actor irlandés Colin Farrell es uno de los más aplaudidos por expertos y el público gracias a sus importantes actuaciones, mismas que han amortiguado su vida llena de excesos y polémicas amorosas.

A sus tan solo 25 años, Colin logró conseguir un importante papel en la película “Sentencia Previa” bajo la dirección de Steven Spielberg y a lado de Tom Cruise, y cuyas grabaciones casualmente se cruzaron con el día de su cumpleaños.

Farrell decide festejar como más le gusta, pasándola bien y bebiendo como si no hubiera mañana, esto pese a que al día siguiente tiene que presentarse en el set. La resaca provoca que el actor tenga que repetir una frase 56 veces, situación que no tiene sorprendido a nadie, pues saben que Colin es uno de los mejores actores de su generación, pero también un hombre que no conoce los límites cuando de diversión se trata.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | ¿Travolta y Cage juntos de nuevo para Contracara?

Varios años después, el actor reveló que desde los 14 pasó la mayor parte del tiempo bajo los influjos del alcohol y estupefacientes, pero esto cambió por completo cuando maduró y sobretodo con el nacimiento de su hijo James, quien padece el síndrome del ángel.

James nació en 2003 y es fruto de su relación con la modelo Kim Bordenave. Desde muy pequeño comenzó a manifestar algunos trastornos y un desarrollo diferente, no gateaba ni balbuceaba, tenía trastornos del sueño y dificultad para mantener el equilibrio.

Sin embargo, su risa era constante y cotidiana. Siete meses después de su nacimiento descubrieron que tenía Síndrome de Angelman, una condición genética poco frecuente.

Desde ese momento, la vida de Colin dio un giro, su personalidad adictiva se descontroló, tanto que 2 años después del nacimiento de James y tras finalizar el rodaje de “Miami Vice”, sintió que necesitaba ayuda y empezó un tratamiento de rehabilitación.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | Así fue como Alex O’Loughlin logró interpretar al detective Steve McGarrett en Hawaii 5-0.

Al salir de la clínica de desintoxicación, era otro hombre, redescubrir que amaba su profesión y que era una gran manera de ganarse la vida, pero sobre todo se dio cuenta de que quería ser un padre muy presente en la crianza de James.

Sin duda los hijos cambian la vida por completo, pero para Farrell la llegada de James lo sacudió de una manera insospechada y lo transformó del chico malo de Hollywood a un padre ejemplar.

No te pierdas una de sus más aclamadas actuaciones en la cinta “El Discípulo” este viernes por Azteca 7.