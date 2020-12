No te pierdas a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en “Titanic” por Azteca 7.

FOTOS | Estos son los peores osos por los que pasaron los protagonistas de Titanic.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet vivieron bochornosas anécdotas tras ser protagonistas de una de las cintas más exitosas de toda la historia, y aquí te contamos cuáles fueron las peores.

Ni Leonardo DiCaprio, ni la bella Kate Winslet se imaginaron que al darle vida a Jack Dawson, y a Rose Dewitt Bukater sus vidas cambiarían por completo, ya que, en algún momento, el éxito de Titanic se desbordó, provocando toda clase de locuras por parte de los fanáticos alrededor del mundo.

Y es que la historia romántica y trágica de Rose y Jack llegó a ojos de millones de personas, y tocó corazones, lo que terminó en una serie de incómodos y bochornosos momentos de los que Leo y Kate fueron protagonistas, aquí tenemos una recopilación de lo que vivieron tras el arrasador éxito de la cinta.

Ambos actores han confesados que se sienten muy avergonzados por su desempeño, ya que, consideran que pudieron hacerlo mucho mejor, sin embargo, esta fue la película que les dio fama mundial.

Entre las anécdotas bochornosas e incómodas, se encuentran varias que tienen que ver con la extraña petición que le hacían recurrentemente a Kate Winslet, y es que, no faltó el atrevido que le pidió que les firmara la imagen del retrato desnudo de Rose, a lo que ella respondió siempre que no.

Algo que actores y extras de la filmación del hundimiento del Titanic confesaron, fue que debido a las extenuantes jornada que tuvieron para grabar dichas escenas, varios tuvieron que orinar en el gran tanque de agua en donde se desarrolló esta parte del trabajo.

En 1997, Leo y Kate eran perseguidos por paparazzis, quienes los acechaban a toda hora y todo lugar, y los fanáticos se lanzaban contra ellos.

DiCaprio tuvo que intentar negociar con una chica de 14 años, que se le pescó de la pierna y no lo dejaba ir, pero este fue apenas uno de tantos incidentes con fanáticas, por lo que tuvo que acostumbrarse a vivir oculto bajo atuendos que mantenían su imagen irreconocible.

Cosas como estas hicieron que Leo “escapara” de todo el éxito que le trajo su actuación como Jack, y empezara a vivir de manera mucho más discreta.

Kate Winslet confesó hace varios años que, odia en verdad “My Heart Will Go On”, tema central de la película que es interpretado por la súper estrella, Celine Dion, y es que, cada vez que la actriz entra a un lugar, a más de uno se le hace una grandiosa idea, poner la canción.

Y es que no es para menos, ya que, “My Heart Will Go On”, llegó a alcanzar un récord mundial, al convertirse en la canción más sonada en las estaciones de radio de todo el planeta.

