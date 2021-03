No te pierdas “Deadpool” el próximo domingo 7 de marzo por la pantalla de Azteca 7.

No te pierdas “Deadpool” el próximo domingo 7 de marzo por la pantalla de Azteca 7.

Es fan from hell de Spider-Man.

Es fan from hell de Spider-Man.

Es fan from hell de Spider-Man.

Es fan from hell de Spider-Man.

Tal vez estar desquiciado no sea taaan malo, pues Deadpool esta muy consciente de que es un personaje de ficción.

Tal vez estar desquiciado no sea taaan malo, pues Deadpool esta muy consciente de que es un personaje de ficción.

Aunque no lo creas, nuestro Deadpool habla a la perfección inglés, español, japonés, alemán y ruso; de hecho es experto en el lenguaje de señas.

Aunque no lo creas, nuestro Deadpool habla a la perfección inglés, español, japonés, alemán y ruso; de hecho es experto en el lenguaje de señas.

Si como antihéroe no lo logra, seguramente encontrará un buen puesto godín gracias a que es políglota.

Si como antihéroe no lo logra, seguramente encontrará un buen puesto godín gracias a que es políglota.

Su mente no se puede controlar al estilo del Profesor Xavier o por alienígenas tipo traje simbionte como el de Venom.

Su mente no se puede controlar al estilo del Profesor Xavier o por alienígenas tipo traje simbionte como el de Venom.

Es capaz de comer su peso en hot-cakes ¡sin subir un gramo de peso!, pero no sentirá de nuevo lo que es estar ebrio, le es imposible emborracharse.

Es capaz de comer su peso en hot-cakes ¡sin subir un gramo de peso!, pero no sentirá de nuevo lo que es estar ebrio, le es imposible emborracharse.

FOTOS | Estos son los superpoderes más extraños de Deadpool.

Seguro has visto a Deadpool soportar miles de balas en su cuerpo, pero este personaje tiene otras curiosas habilidades que seguro no conocías.

Aaay Deadpool... (suspira) nuestro superhéroe favorito, pero que no lo sepa porque se le puede subir más el ego... Este personaje creado por el guionista Fabian Nicieza y el dibujante Rob Liefld para Marvel Comics, debutó en febrero de 1991 nada más y nada menos que ¡como un villano!, de ahí que sea considerado un antihéroe.

Sí, tiende a ser muuuy violento y a romper muchas reglas, pero ¡oigan las risas nunca faltan!, él sabe perfecto que puede incomodar a muchos, aún así y muy a su pesar siempre termina ayudando a quien lo necesita.

Hemos visto a Wade Wilson soportar miles de balas por todo su cuerpo y aún así sobrevivir, pero aunque parezca lo más extraordinario que puede hacer, bajo ese ajustadísimo traje de látex hay muchas más habilidades de las que te imaginas.

Gracias a que Wade fue parte del experimento Weapon X, posee mayores capacidades regenerativas que el mismísimo Wolverine, por lo que es capaz de sobrevivir si lo decapitan (capacidad que ha puesto a prueba en tres ocasiones a manos de Wolverine, Hulk y Carnage) y puede regenerar su cuerpo a partir de su brazo derecho, además sobrevive sin oxígeno o comida.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Conoce a los extraordinarios hermanos que inspiraron McFarland: Sin Límites.

Su fuerza podría parecer promedio, pues suele pelear con sus pistolas y katanas, las cuales usa ágilmente, pero la clave está en su metabolismo acelerado que le impide cansarse. Se dice que puede pelear y correr durante días sin parar, suponemos que pasa los mismo con cualquier otra actividad física (guiño, guiño). Su poder regenerativo permite que sus músculos resistan condiciones extremas, puede comer su peso en hot-cakes y le es imposible emborracharse, ¡campeón en levantamiento de tarro!

Otro resultado de su mutación genética es que su mente es un desastre, como si estuviera dividida en varias partes, algo muy cercano a la locura, de hecho es muy común verlo hablando con él mismo como si fuera otra persona. Esta cualidad ha hecho que nadie pueda controlar su mente al estilo del Profesor Xavier o por entes alienígenas como el traje simbionte de Venom.

Esto sonará a broma, pero no lo es... Deadpool es políglota, para muchos no parecerá un superpoder, pero para encontrar trabajo esta habilidad seguro sería un súper plus. Wade habla cinco idiomas a la perfección: inglés, español, japonés, alemán y ruso, aunque se cree que la cifra es mayor; incluso es experto en el lenguaje de señas.

Durante su pasado como villano en los comics, este personaje recurría con muuucha frecuencia a dispositivos de teletransportación para huir del combate cuando sentía que no la libraría, sin embargo, esta tecnología la uso cada vez menos a medida que se iba convirtiendo en héroe.

MIRA TAMBIÉN: Lo Que La Gente Cuenta | La Niña de la Pelota

Una de las cosas más curiosas de Deadpool es su consciencia de que es un personaje de ficción, resultado tal vez de su fragmentada mente. Esto le ha permitido reescribir su realidad en diversas ocasiones. Sin duda, esta es una de sus más grandes fortalezas, saber que nada es definitivo y que nunca morirá.

Wade es fanático de Spider-Man, incluso se podría decir que para diseñar su traje se habría inspirado en su héroe, pero además comparten una gran agilidad de movimientos y una increíble destreza arácnida.

A pesar de ser todo un estuche de monerías y ser prácticamente inmortal, Deadpool lamentablemente sí tiene un talón de Aquiles... Su profundo miedo a las vacas. Le aterra la mirada vacía de estos animales.

Por estas y más razones es que Deadpool se ha convertido en el héroe favorito de muchos y temido por otros.

Y si tú quieres conocer más de este peculiar personaje no te puedes perder “Deadpool” el próximo domingo 7 de marzo por la pantalla de Azteca 7.