FOTOS | Qué pasaría si tuvieras que presentar a James Franco como tu novio. Descúbrelo en ¿Por qué él? a través de Azteca 7.

Ya casi se acerca navidad y el espíritu decembrino llega a todos los hogares. En estas celebraciones en las que la familia se junta, en ocasiones se vuelve más grande. Así es como después de un tiempo Stephanie Fleming (Zoey Deutch) decide presentar a su novio, Laird Mayhew (James Franco) con sus padres y el que no toma muy bien la noticia es el señor Ned Fleming (Bryan Cranston), quien constantemente se pregunta ¿Por qué él?

El primer guion del filme fue titulado como Aloha y se suponía que Ben Stiller fuese el padre y Jonah Hill como el novio, además se ambientaba en Hawái. Megan Mullay es Barb Fleming, durante la cinta su personaje se va deshaciendo de varios tabúes. A pesar de contar con un guion, la actriz comenta que tanto ella como sus compañeros tuvieron mucha libertad creativa e improvisaron la mayoría del tiempo. Esto hizo que la película se extendiera a 240 horas, pero finalmente se tuvo que reducir al corte de 90 minutos.

James Franco comparte varios guiños de su personalidad con Laird, quien es un joven rico y bastante despreocupado. Las pinturas que aparecen de utilería en la casa, en verdad fueron pintadas por el actor, además diseñó todos los tatuajes que le pusieron. Por si fuera poco, esta producción fue un gran reencuentro entre el director John Hamburg y Franco, puesto que fue su profesor en la universidad.