Así brilló Gerardo Taracena junto a Mel Gibson y Denzel Washington: este fue el recorrido cinematográfico del mexicano

Tras darse a conocer el fallecimiento del actor mexicano Gerardo Taracena , este sábado 31 de enero a los 55 años de edad, te dejamos los principales títulos que formaron parte de su trayectoria artística que trascendió fronteras por sus personajes intensos y producciones de alto impacto y donde compartió créditos con figuras clave del cine internacional.

Uno de sus primeros proyectos de gran relevancia fue en 2002 con "El crimen del padre Amaro", dirigida por Carlos Carrera, en esta producción compartió créditos con Gael García Bernal, Ana Claudia Talancón y Sancho Gracia. El crimen del padre Amaro destaca por ser una cinta que explora la relación entre religión, poder y corrupción.

¿Cuáles fueron las películas que impulsaron a Gerardo Taracena dentro de Hollywood?

En 2004 su proyección internacional comenzó a despegar por ser parte del elenco “Hombre en llamas", este título estuvo dirigido por Tony Scott y ambientado en la Ciudad de México, compartió pantalla con Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken.

Dos años después (2006) llegó el reconocimiento mundial con "Apocalypto", un proyecto dirigido por Mel Gibson. Esta historia fue ambientada en la civilización maya donde se retrata la huida desesperada de un hombre capturado por una tribu rival. Taracena interpretó a “Ojo Medio”, uno de los antagonistas más recordados de su carrera.

Películas donde participó Gerardo Taracena y que destacaron en el cine

Durante el 2009, formó parte del elenco de “Sin nombre”, este drama aborda el tema de la migración y la violencia en México y Centroamérica, asimismo, fue dirigida por Cary Joji Fukunaga y contó con las actuaciones de Édgar Flores, Paulina Gaitán y Kristyan Ferrer.

En 2012, trabajó en “Atrapen al gringo”, una película de acción protagonizada por Mel Gibson, ambientada en una prisión mexicana y centrada en el mundo del crimen. En esta producción compartió créditos con Daniel Giménez Cacho y Kevin Balmore.

Otro de sus trabajos más importantes fue 007: Spectre de la saga de James Bond en 2015, Taracena integró el elenco de esta entrega, protagonizada por Daniel Craig, Léa Seydoux y Christoph Waltz, reafirmando su presencia en producciones de gran escala internacional.