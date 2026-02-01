¿De qué murió el actor Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena , el actor que subió al estrellato al participar en la película de ‘Apocalypto’, dejó atónitos a todos sus fans, puesto que se anunció su inesperado fallecimiento el 31 de enero del 2026 a los 55 años, una noticia que nadie esperaba conocer.

Ante los hechos, muchos se han preguntado de qué murió, puesto que se le había visto trabajando en múltiples proyectos, además de que se encontraba anunciando un nuevo proyecto. Te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena se destacó por ser un actor que constantemente mantuvo su vida privada oculta, aunque en sus redes sociales compartía sus nuevos proyectos y algunos momentos personales; aun así, hubo mucha información que se desconoce.

En temas de salud, hasta el momento no se sabe si contaba con algún tipo de padecimiento de salud en los días previos a su muerte. Ante eso se desconoce cuál pudo haber sido la causa de su muerte, ni sus familiares han dado a conocer esa información.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer si se llevará a cabo algún funeral público para poder despedir al reconocido artista. Ante los hechos, han sido varios colegas y amigos quienes han dejado su mensaje de despedida, quienes lamentan los hechos y enaltecen la gran trayectoria del artista.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Aunque principalmente fue conocido por participar en la película de ‘Apocalypto’ dirigida por el actor Mel Gibson, Gerardo Taracena cuenta con otras actuaciones importantes que le han permitido posicionarse en el mundo del cine y la televisión. Dentro de los proyectos más conocidos se encuentran los siguientes:

Narcos: México

Coyotl

Sonido de Libertad

Atrapen al gringo

La niña de la mina

La carga

Diablero

Cometierra

¿Qué culpa tiene el niño?

Son muchas las producciones en las que ha participado el reconocido actor, por eso al darse a conocer su muerte ha asombrado a todo el público, quienes lo vieron participar en importantes producciones. Esperemos que en los próximos días se dé a conocer más información al respecto.