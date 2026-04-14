Godzilla Minus Zero revela su primer tráiler y sorprende al mundo entero, llega a Nueva York

Este martes 14 de abril en la semana de la CinemaCon 2026 por fin se ha estrenado el primer tráiler de Godzilla Minus Zero la nueva entrega de este monstruo que promete regresar con todo su poderío a… ¿El continente americano?, así como lees, pues en este primer corte hemos podido ver a esta creatura llegar a Nueva York; bastante lejos de su atormentado Tokio.

Para sorpresa de propios y extraños, esta secuela directa de Godzilla promete ser una entrega que continúe de manera lineal los sucesos de Godzilla Minus One del año 2023; cinta que se ganó tanto a la crítica como a los fanáticos de esta criatura icónica de la cultura pop, por lo que los primeros avances han despertado grandes sensaciones.

¿Qué se pudo ver en el tráiler de Godzilla Minus Zero?

Si viste la entrega de 2023, probablemente estés al tanto de lo que sucedió con la familia de los Shikishima... Pues en esta secuela directa todo parece indicar que la dinámica los seguirá de cerca y que por más que intenten no podrán dejar este pequeño problema atrás, pues aunque la guerra ha sido devastadora, el resurgimiento de Godzilla.

De momento se sabe que estará ambientada en el año de 1949 y que Kōichi Shikishima y Noriko Ōishi regresarán en esta historia que mostrará el regurgitar de este monstruo, el que además de volver más grande y fuerte, llegará hasta la ciudad de Nueva York.