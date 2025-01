Demi Moore roba la noche con el discurso más emotivo de los Golden Globes

La gala de los Golden Globes 2025 no defraudó y, como era de esperarse, estuvo llena de momentos mágicos que quedarán grabados en la historia del cine. Aunque la gran ganadora de la noche fue la película Emilia Pérez, uno de los instantes más conmovedores y memorables fue el emotivo discurso de Demi Moore.

Demi Moore, una de las actrices más icónicas de Hollywood, es recordada por clásicos como Ghost y La Teniente O’Neil. Con más de 45 años de trayectoria en el cine, la actriz había pasado toda su carrera sin recibir un premio... hasta ahora.

El emotivo discurso de Demi Moore en los Golden Globes

Moore se coronó anoche, gracias a su papel en La Sustancia, como ganadora del premio a ‘Mejor actriz en película de comedia o musical’. Como era de esperarse, la actriz subió al escenario visiblemente emocionada y compartió un discurso que conmovió al público.

Desde el escenario, Demi no dudó en expresar lo importante que este momento era para ella, ya que es su primer premio en toda su trayectoria. “Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una actriz de palomitas. En ese momento, hizo que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener: que podía hacer películas que tuvieran éxito, que generaran mucho dinero, pero que no podían reconocerme. Lo acepté y me lo creí. Eso me ha corroído con el tiempo, al punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo, que tal vez ya había acabado, que tal vez ya había hecho lo que tenía que hacer”, confesó la actriz.

Por un tiempo, Demi creyó que su carrera había terminado y que jamás recibiría un reconocimiento a su trabajo. Sin embargo, llegó La sustancia, una película que no solo demostró al mundo su capacidad actoral, sino que le permitió probarse a sí misma que estaba a la altura de cualquier desafío.

