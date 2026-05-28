Hoy en HBO Max: Una de las películas de suspenso más aplaudidas de la última década, protagonizada por 3 ganadores al premio Oscar

Para muchos HBO Max podría ser la plataforma perfecta de streaming para encontrar todo tipo de contenido, y sí hay unas joyitas escondidas que no deberían de pasar desapercibidas para nadie, y una de esas películas es nada más y nada menos que "The Little Things" o por su traducción al español: Pequeños Secretos.

Este thriller está protagonizado por los ganadores al Oscar: Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, quienes nos llevan por una intrigante historia de misterio que, en definitiva, se ha ganado los corazones de todos aquellos amantes del true crime. En Pequeños Secretos seguimos al policía Joe Deacon, quien se debe encargar de una rutinaria tarea y, por distintas razones, se ve envuelto en una investigación que podría costarle sus noches de sueño.

Junto al detective Jim Baxter, Deacon se encarga de buscar las pistas que los llevarán a atrapar a un terrible asesino en serie, quien ataca únicamente a mujeres. El principal sospechoso es Albert Sparma, y si bien todo apunta a que él es el culpable encontrar los detalles para culparlo será un extenuante proceso en donde los encargados de la ley sufrirán de una cansada cacería.

Al más puro estilo de los clásicos como "Seven" o "Zodiac", Pequeños Secretos se mueve por esa atmósfera de misterio y tensión, entre escenarios oscuros que no terminan de revelar en totalidad la verdad de las cosas. Y el final de la película no será nada que estés esperando, y sí te dejará lleno de más preguntas que de respuestas.

La cinta se subió a la plataforma de HBO Max en el 2021, y actualmente se encuentra entre el top 10 de las películas más vistas de Max en el territorio mexicano, y sí se estrenó en streaming al mismo tiempo que llegó a salas de cine, como parte de la estrategia que planteó Warner Bros. para aquel año con sus películas originales.

Si lo que estás buscando es unas dos horas bien invertidas en una cinta que te mantenga al borde del asiento y preguntándote "¿qué es lo que está pasando?" pues Pequeños Secretos es, en definitiva, una de las mejores opciones para este fin de semana.