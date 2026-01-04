Importante actriz del Universo de Marvel presenta un PELIGROSO daño cerebral y este es su preocupante estado de salud

Con el boom de Avengers Doomsday , todos los fanáticos de Marvel quieren saber quiénes son los actores o los posibles cameos que aparecerán, sin embargo, una noticia nada agradable se ha revelado para los seguidores de los cómics, y es que una importante actriz de este Universo reveló que presenta un peligroso daño cerebral, pero también dice cuál es su preocupante estado de salud.

¿Quién es la importante actriz de Marvel que presenta un peligroso daño cerebral?

La importante actriz de Marvel que reveló un peligroso daño cerebral es Nicole Evangeline Lilly, quien durante el primer fin de semana del 2026 reveló que sufre de un problema en su cabeza, luego de tener un accidente donde se dio un fuerte golpe craneal, el cual fue calificado como severo, y que al parecer le dejará lesiones de por vida.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Nicole Evangeline Lilly y podrá seguir con su carrera como actriz?

La protagonista de Ant-Man dio a conocer que, durante la primavera del 2025 perdió la conciencia en un archipiélago hawaiano, esto provocó que se golpeara contra una roca, y tras este incidente se dio la lesión cerebral, la cual ha tenido que estar siendo vigilada por los médicos, todo esto, luego de saber su diagnóstico cerebral.

De acuerdo con Evangeline Lilly, su cerebro sigue funcionando, pero con una capacidad reducida, por lo que afirmó que sí tiene un daño cerebral por este traumatismo craneoencefálico, el cual se dio también por otro tipo de factores.

¿Quién es Nicole Evangeline Lilly y en qué películas ha aparecido?

La serie que la catapultó a la fama fue la de Lost, donde le dio vida a Kate Austen, papel que interpretó hasta el 2010; este proyecto hizo que se ganara el Premio del Sindicato de Actores y hasta una nominación de los Globos de Oro; sin embargo, recientemente también es conocida por ser Hope van Dyne, mejor conocida como La Avispa en el Universo de Marvel en Ant-Man.

En Ant-Man pudo aparecer en el 2015, Ant-Man an the Wasp en el 2018, Avengers: End Game en el 2019, Ant-Man ante Wasp: Quantunmania en el 2023 y también tuvo algunas apariciones secundarias en series como Kindgdom Hospital y Smallville.