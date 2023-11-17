Conoce a Goose: el gato más famoso de Marvel

¿De dónde viene el gato de Capitana Marvel: quién es y qué hace Goose?

Goose el gato de Capitana Marvel es probablemente uno de los personajes favoritos de los amantes de los cómics, ya que Danvers adopta a Chewie (el nombre de Chewie era un guiño a Chewbacca, el wookie de Star Wars esto se debe a que Carol Danvers era fanática de la saga, el nombre fue modificado a Goose por la producción para que fuera una referencia más contemporánea). Cuando todavía operaba bajo el mando de Ms. Marvel. Desde ese momento, el felino fue inseparable y estuvo cerca de ella en todas sus aventuras como Ms. Marvel y Capitana Marvel, siendo parte de sus historias y buscando siempre el cariño de su amada dueña.

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Cuando todo nos decía que Goose era un gato cualquiera, Rocket Raccoon reveló que en realidad era un flerken. Y tú te preguntarás, ¿qué son los flerken? Los flerken son criaturas alienígenas que tienen la apariencia de un gato terrestre, pero son capaces de desplegar tentáculos gigantes de su boca y almacenar cosas en su cuerpo como si fuera un bolsillo, esto fue descubierto al verlo poner 117 huevos. Cuando Capitana Marvel se enteró que su gatito común y corriente no lo era, trato de abandonarlo a él y a sus crías en un centro intergaláctico, pero Goose tenía otros planes y se teletransportó hasta donde estaba Carol. Además de ser una flerken es una gran aventurera, Goose acompañó a Carol y Nicholas Fury, uno de los personajes más importantes del universo cinematográfico de Marvel a ayudar a salvar a los refugiados Skrulls y ocultar el teseracto de los miembros de la Starfoce y del Imperio Kree y fue aquí donde Goose rasguñó el ojo izquierdo de Fury. Sí, así como lo leen la historia del parche en el ojo de Nick no es tan emocionante como todos lo pensamos o como nos la cuentan en los cómics, que la historia es mucho más heroica y emocionante, pues Nick pierde su ojo en Francia durante la Segunda Guerra Mundial mientras evadía a los Nazis cuando sin esperarlo, cae sobre un campo minado y queda atrapado en una explosión. Aquí fue cuando sufrió múltiples lesiones, entre ellas el ojo izquierdo.

Algo que nos tomó por sorpresa es que a pesar del gran vínculo que nos muestran durante toda la cinta entre Goose y Carol Danvers, Brie Larson la actriz que interpreta a Capitana Marvel, es alérgica a los gatos y tenía que evitarlos durante la grabación de la cinta, pero no fue la única que la pasó mal, porque Samuel L. Jackson no es un amante de los animales.

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Ya para terminar el recorrido por nuestro gato extraterrestre favorito existe una teoría muy popular que es Goose puede ver el futuro, algo que puede sonar extraño, pero bastante cierto, ya que parece estar siempre en el lugar correcto y cuando es necesario.

¿Te animarías a tener a Goose como mascota?

