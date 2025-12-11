Así luce Jason Momoa, PODEROSO e IMPONENTE en el primer trailer de Supergirl

Este jueves 10 de diciembre de 2025 se estrenó en punto de las 11:00 horas tiempo del centro de México el primer trailer oficial de la película en solitario de Supergirl . Antes de revelarte algunos detalles sobre el avance, te diremos quién es el poderoso villano al que que la prima de Superman se enfrentará en su cinta que saldrá el siguiente año.

¿Quién es el poderoso villano que salió en el primer trailer de Supergirl?

Este avance dura apenas 2 minutos y ya nos reveló varios detalles sobre lo que podría ser la trama de Supergirl . Sin embargo, nos centraremos en el poderoso villano al que se tendrá que enfrentar Kara. Cuando veas el trailer te podrás dar cuenta que, en el minuto 1:35 se ve la silueta de este antagonista, y que se supone es Lobo, el cual será interpretado por Jason Momoa; la cinta sale el 26 de junio del 2026.

|Foto tomada de redes sociales

¿Quién es Lobo, el enemigo de Supergirl?

De acuerdo con los cómics, Lobo es un extraterrestre pero es el último de su especie; ya que al parecer habría matado al resto de los suyos. Dicho villano nació en el planeta de Czarnia, su profesión es trabajar como cazarrecompensas y mercenario. En la página oficial de DC, la palabra “Lobo” está ocupada en su nombre, y esta pertenece a un antiguo dialecto de ciencia ficción llamado Khund, por lo que, su traducción quiere decir: “el que devora tus entrañas y lo disfruta al máximo”.

Este personaje fue creado por el artista Keith Giffen y el escritor Roger Slifer; pudo hacer su debut en DC Cómics en junio del lejano 1983. Su primera aparición se dio en la serie Omega Men; pero lo olvidaron y hasta los noventas pudieron hacerlo renacer para crearle su propio cómic.

¿Cuáles son los poderes de Lobo?

Lobo cuenta con la misma fuerza que Superman, también tiene una gran durabilidad, super velocidad, y sobre todo, un rápido factor de curación; en conclusión, se podría pensar que es un ser inmortal. También cuenta con habilidades de combate, es experto en armas de todo tipo incluyendo las que tienen la tecnología alienígena.

Así luce Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Jason Momoa regresa al Universo de DC pero no como Aquaman, sino como Lobo en la nueva faceta que estará a cargo de James Gunn. De hecho, el mismo actor dio a conocer en diversas entrevistas antes de tener este papel de villano, que le gustaría encarnar al mercenario que quiere y colecciona a seres de todo tipo del universo.

El actor publicó en su cuenta oficial de Instagram que el coleccionaba cómics y aunque ya no lo hacía tanto, Lobo siempre fue uno de sus favoritos, y que desde hace tiempo quería darle vida a este cazarrecompensas, ya que su personalidad y la del villano son casi iguales; cerró su publicación con un “¿Hola? Es el papel perfecto”.

