Javier Ibarreche explota contra los Critics’ Choice Awards por una fuerte razón. “Un insulto al cine”

Hace unos días comenzó la temporada de premios en Hollywood los Critics' Choice 2026 . Sin embargo, la entrega de estos galardones fue manchada por una fuerte polémica en redes sociales, la cual denunció también Javier Ibarreche: el premio para Mejor Película en Lengua Extranjera se entregó en plena alfombra roja y sin dar oportunidad de dar un discurso al ganador.

Javier Ibarreche denuncia "insulto al cine" en los Critics' Choice 2026

#mejorpeliculaextranjera #brasil ♬ sonido original - Javier Ibarreche @ibarrechejavier No quería quedarme sin devolverle el insulto a quien quiera que tomó esta decisión. Creo que este año la categoría de mejor película extranjera va a estar más peleada que nunca, y eso se va a reflejar en la cantidad de películas extranjeras que nominarán a mejor película. #criticschoiceawards

"No quería quedarme sin mentarle la madre a quien tomó esta decisión", comenzó diciendo el creador de contenido en su video. Como él explica, el director Kleber Mendonça Filho y la productora Emilie Lesclaux (quienes son pareja) acudieron el 4 de enero a los Critics' Choice 2026 porque la película en que ambos trabajaron, "El agente secreto", tenía varias nominaciones.

Antes siquiera de que la ceremonia comenzara, en plena alfombra roja y entre el tránsito de gente, una conductora les entregó el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera de "sorpresa"; no les dio la oportunidad de dar un discurso o agradecer. "Muy en resumen dijeron: 'esta categoría no es tan importante'. No se puede leer de otra manera que un insulto", dijo Ibarreche.

El influencer especializado en cine aclaró que no es raro que algunas categorías en las entregas de premios anuncien ganador fuera del aire, acto que ya considera irrespetuoso; aun así, como él explica, se podría entender porque las ceremonias buscan apelar al mayor público posible y eso se logra con más apariciones de celebridades en televisión.

No obstante, Mejor Película en Lengua Extranjera "no es una de las categorías poco llamativas", porque para muchas personas una entrega de premios se vuelve muchísimo más atractiva si su país cuenta con nominaciones; Ibarreche citó los casos de "Roma" y de la cinta brasileña de 2024 "Aún estoy aquí". "Ese público también es importante", añadió.

Por otro lado, Javier Ibarreche argumentó que, desde su perspectiva, en varios años ha ocurrido en la temporada de premios que la cinta ganadora como Mejor Película en Lengua Extranjera es mejor que aquella ganadora de Mejor Película.

Qué premios ha ganado "El agente secreto"

La cinta dirigida por Kleber Mendonça Filho se perfila como una de las favoritas para destacar en los Oscars 2026 . Para empezar, el brasileño fue reconocido como Mejor Director en el Festival de Cannes 2025; en el mismo evento, el protagonista de "El agente secreto", Wagner Moura, ganó Mejor Actor.

En los Critics' Choice, obtuvo Mejor Película en Lengua Extranjera. Wagner Moura tenía nominación como Mejor Actor pero ganó Timothée Chalamet.

En los Golden Globes 2026 , "El agente secreto" compite por Mejor Película de Drama, Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actor en Película de Drama.

