¿Solo “K-Pop Demon Hunters”? Películas animadas que LE GANARON A DISNEY en los Golden Globes

Apenas comenzó la temporada de premios en Hollywood la semana pasada y ya hay una cinta de animación que está sorprendiendo por el impulso que lleva hacia los Oscars: se trata de "K-Pop Demon Hunters" , que derrotó a no una sino DOS películas de Disney en la categoría de Mejor Película Animada.

Pero, ¿cuántas películas han tenido ese mismo logro? A continuación te platicamos.

Quiénes le han ganado a Disney como Mejor Película de Animación en los Golden Globes

Para dimensionar el triunfo de "K-Pop Demon Hunters", debemos recordar que el premio de Mejor Película de Animación existe en los Golden Globes desde 2007 y, en 20 ediciones, 12 veces ha ganado una cinta producida por Disney. Esto quiere decir que solo 8 películas le ha ganado a la compañía del ratón.

"K-Pop Demon Hunters" ganó Mejor Película de Animación en los Golden Globes 2026; en la terna había dos películas de Disney, "Elio" y "Zootopia 2". También ganó la misma categoría en los Critics' Choice Awards 2026 una semana antes.

Además de "K-Pop Demon Hunters", estas películas le han ganado a producciones de Disney en Mejor Película de Animación dentro de los Golden Globes.

En 2012, "Las aventuras de Tintín" (dirigida por Steven Spielberg) le ganó en su categoría a "Cars 2".

En 2015 ganó "Como entrenar a tu dragón", que estaba compitiendo contra "Big Hero 6".

En 2019 "Spider-Man: Into the Spider-Verse" le ganó a "Los Increíbles 2" y "Ralph breaks the internet".

En 2020 la película "Sr. Link" rompió récord al ganarle a 3 películas de Disney: "Frozen 2", "El Rey León" (live action) y "Toy Story 4".

En 2023 "Pinocchio", de Guillermo del Toro, le ganó a "Turning Red".

En 2024 "El niño y la garza" (Hayao Miyazaki) le ganó a "Wish" y "Elemental". Antes de "K-Pop Demon Hunters", era el único referente hacia una cultura asiática que fue ganadora en esta categoría.

En 2025 "Flow" le ganó a "Intensa-Mente 2" y "Moana 2".

Qué cintas de Disney ganaron Mejor Película Animada en los Golden Globes