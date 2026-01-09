Kathryn Hahn podría ser “Madre Gothel” en el live-action de Enredados, esto es lo que se sabe

Después de que Disney confirmara la noticia de que la actriz Teagan Croft y el actor Milo Manheim serán los encargados de dar vida a los protagonistas de Enredados , una película que cautivó a miles de personas, los nombres sobre quién podría interpretar al personaje “Madre Gothel” ya comienzan a sonar. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién será “Madre Gothel” en el live action de Enredados?

Este personaje el cuál es el antagonista de una de las historias más famosas y emblemáticas de Disney ya tiene una posible actriz que le de vida: Kathryn Hahn, quien además de incursionar en la actuación también es comediante. Ha sobresalido por participar en WandaVision siendo la villana Agatha Harkness además es la madre de Spider Man en Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse y ha sobresalido en películas icónicas de la comedia romántica como Cómo perder a un hombre en 10 días.

Por el momento la información no es oficial. Sin embargo, este rumor ha hecho que miles de fans estén muy emocionados con la noticia. Por otro lado, otra gran propuesta para este papel fue Scarlett Johansson. Sin embargo, por su apretada agenda en proyectos como Batman II y The Exorcist reboot tuvo que desistir.

Kathryn Hahn es una actriz que sabe manejar a sus personajes y darles la profundidad que necesitan, puede pasar de un género a otro sin problema gracias a su gran talento actoral, cualidad que la ha llevado a estar cuatro veces nominada en los Premios Emmy.

¿Cómo es el personaje de “Madre Gothel” en Enredados?

Madre Gothel es la madre de Rapunzel en Enredados, película que se estrenó en el año 2010, este personaje tiene la característica de estar obsesionado con la juventud, motivo que el que ejerce manipulación y protección extrema con Rapunzel. Madre Gothel tiene encerrada a su hija y cuida su cabello largo ya que através de el conserva su aspecto joven.

¿y a ti quién te gustaría que interpretara este icónico personaje?