Estas son las conexiones que existen entre Enredados y Hércules.

Hércules es una de las películas favoritas de los cinéfilos, pues conquistó a chicos y grandes con la historia de amor del apuesto héroe y Megara.

Fue en 1997, cuando Disney nos regaló la icónica historia del hijo de Zeus, quien sobresale por su fuerza y corazón valiente.

Con el paso de los años, Disney ha lanzado otras películas animadas que también se han ganado el corazón del público.

Tal es el caso de Enredados, cinta estrenada en el 2010 que cuenta la historia de Rapunzel y su brillante cabellera dorada.

A pesar de tener 13 años de diferencia, Hércules y Rapunzel esconden un gran secreto que solo algunos fanáticos de hueso colorado han podido notar.

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¿Cuál es la conexión entre Hércules y Enredados?

Luis Velody, famoso por sus videos de teorías en TikTok, declaró que la madre Gothel de Enredados es la misma persona que Megara de Hércules.

La teoría se desata con la gota color dorada de la luz del Sol, misma que cae en la película Enredados, pero que también se puede ver en la película Hércules cuando el personaje principal es tan solo un bebé.

Según Luis Velody, el aura de Hércules también brilla como la flor que aparece en Enredados.

Hércules siempre fue comparado con el Sol, incluso su aura brilla igual que el cabello y la flor

Gothel es la única persona que sabía dónde estaba la flor y qué canción cantar para hacerla brillar. Además, la villana advierte a Rapunzel del peligro que causan los seres con dientes filosos, pero el único malvado con ese tipo de dentadura es Hades.

“¿Qué tal si ella se encargó de buscar la flor después de que Hércules muriera? Y por esa razón, le pide a la flor volver el tiempo atrás”, expresa el influencer su cuenta de TikTok.

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