KPop Demon Hunters rompe nuevo récord, a un día de las nominaciones de los Oscars 2026

"KPop Demon Hunters" acaba de romper un nuevo récord de streaming, el cual abarca no solo películas animadas sino también en live action. Este logro llega justo antes de que se anuncien las nominaciones a los Oscars 2026 , premiación en donde la cinta se perfila como favorita.

Oficialmente, "KPop Demon Hunters" es la película más vista en la historia de Netflix. Ha sido reproducida más de 296 millones de veces desde que se estrenó en junio de 2025. Previamente había roto el récord de reproducciones en su plataforma de lanzamiento pero únicamente en la categoría de animación; su logro se vuelve mucho más significativo cuando consideramos que es una cinta centrada en la cultura coreana, tiene un concepto original y con música nueva.

"KPop Demon Hunters" ha arrasado en la temporada de premios en Hollywood

Dentro de la temporada de premios 2026, "KPop Demon Hunters" ya triunfó en los Critics' Choice Awards y en los Golden Globes . En ambas ceremonias ganó como Mejor Película Animada, por encima de producciones como "Elio" y "Zootopia 2", las dos de Disney.

También ganó ambos premios en la categoría de Mejor Canción Original, con el tema "Golden". En los Globos de Oro se impuso sobre dos canciones creadas para "Wicked: For Good" y el tema "Dream as one", para "Avatar: Fuego y Ceniza" y que contó con la participación de Miley Cyrus.

Por esta razón, se espera que podría haber al menos una nominación a los Oscars 2026 para "KPop Demon Hunters". Desde el 16 de diciembre se anunció que "Golden" ya estaba como semifinalista para la categoría de Mejor Canción Original, pero este 22 de enero sabremos si estará nominada.

Otros récords que ha roto "KPop Demon Hunters"

La banda sonora de la película tiene un récord en Billboard como el primer soundtrack con 4 canciones simultáneamente en el Top 10. También alcanzó el número 2 en el Billboard 200, en agosto.

"Golden" es una de las dos primeras canciones de kpop que han sido nominadas en los Grammy como Canción del Año.

La película tuvo un lanzamiento limitado en cines de algunos países, obteniendo una taquilla a nivel internacional de casi 320 millones de dólares.

