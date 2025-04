¡La verdadera razón por la que Carrie Coon no estará en Avengers!

Vimos a la actriz Carrie Coon interpretar a una de las guerreras más letales de Thanos en Avengers: Infinity War, y aunque Marvel tenía planeado el regreso de Proxima Midnigh en las secuelas de Avengers, la actriz decidió no participar en estas y aquí te contamos la verdadera razón.

¿Por qué Carrie Coon no regresó a Avengers como Proxima Midnigh?

La verdadera razón por la que la actriz no quiso regresar a Avengers, fue porque Marvel no reconoció su trabajo, ya que cuando fueron las primeras pláticas para retomar a Proxima Midningh en futuras secuelas de Avengers, la actriz preguntó si el sueldo aumentaría, ya que Avengers: Infinity War fue un éxito rotundo. Sin embargo, la respuesta por la casa productora sería negativa, causando molestia en la actriz, negándose a participar.

En una entrevista con el esposo de Carrie Coon, Tracy Letts, para un medio importante, el dramaturgo contó cómo fueron las pláticas de su esposa con Marvel:

“Marvel la contactó para la segunda película y le pidieron que participara. Y ella dijo: ‘Bueno, la primera, es la película más exitosa de la historia. ¿Me van a pagar más?’. Y le respondieron: ‘No. No te vamos a pagar más’.

Así que ella dijo: “Vaya, si no me van a pagar más, no creo que lo hag” .La respuesta fue: “Bueno, deberías dar gracias de formar parte del UCM”.

¿Quién es Carrie Coon?

Carrie Alexandra Coon, nacio en Copley, Ohio, el 24 de enero de 1981, más conocida como Carrie Coon, es una actriz estadounidense, la cual fue nominada a un premio Tony en 2012 por su actuación en la obra ¿Quién teme a Virginia Woolf?. En 2014, comenzó interpretando a Nora Durst en la serie dramática The Leftovers y luego apareció en la película de suspense Gone Girl. En 2017 participó en la tercera temporada de la serie televisiva Fargo, en el papel de Gloria Burgle.