Secretos Revelados: Lo que Nunca Supiste de la Liga de la Justicia

Siempre una película que reúna a varios y diferentes superhéroes emociona a cualquiera, sobre todo a los fans de hueso colorado. La “Liga de la Justicia” no fue la excepción, pues ver juntos a Superman, Batman, la mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg siempre pinta para algo épico y grandioso.

La película se estrenó en 2017 y se convirtió en el primer filme que contó la historia de los superhéroes como un gran equipo. Está basada en los comics de DC Comics y es la quinta producción del Universo extendido de la franquicia. Pero es momento de pasar a las cosas que, probablemente, no sabías de la “Liga de la Justicia”.

Lo que no sabías de la película de “Liga de la Justicia”

Gal Gadot se entrenó como superheroína. La actriz estaba muy comprometida con meterse en la piel de Wonder Woman. Por lo que en sus entrenamientos, además de los necesarios para adquirir el físico, practicó varios deportes de contacto, entre ellos, kung-fu, kickboxing, jiu-jitsu y capoeira.

La inspiración de Zack Snyder. El director se inspiró en el trabajo del director japonés, Kurosawa, específicamente en la cinta de “Los siete Samuráis” de 1954.

El titular del periódico. En la escena de apertura que muestra la muerte de Superman, podrás notar que un periódico pegado al muro dice “Did they return to their planet?”, que en español se lee como "¿Han regresado a su planeta?”. En la foto aparece, Prince, Superman y David Bowie. Esta parte busca hacer un homenaje a estos artistas, pues, su enorme talento lo hacía parecer de otro mundo.

Willem Dafoe fue eliminado de la cinta. Se tenía pensado que Willem Dafoe apareciera en la película de la “Liga de la justicia” interpretando a Nuidis Vulko, pero de un momento a otro decidieron eliminarlo.

Cyborg. Desde los comics, este personaje realmente era miembro fundador de los Teen Titans, pero a partir de los nuevos 52, este personaje pasó a formar parte de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, al igual que en la película.

No te pierdas la “Liga de la Justicia” por las pantallas de Azteca 7 el domingo 13 de octubre a las 9:30 p.m.

También te puede interesar: ¡Atención gamers! Nintendo nos despierta con su nuevo hardware