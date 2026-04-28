7 juguetes de Masha y el Oso para regalar este 30 de abril, día del niño y la niña 2026
El jueves 30 de abril de 2026 se festejará como cada año el Día del Niño, por lo que, si no tienes un regalo para los más pequeños, estos juguetes son una opción ideal.
En esta ocasión te diremos cuáles son los 7 juguetes de Masha y El Oso que son ideales para poder regalar a los más pequeños este jueves 30 de abril de 2026. Esta mercancía la puedes conseguir a través de la plataforma de compra que también tiene series y películas, además, los precios rondan entre los 500 pesos hasta los mil 500 pesos mexicanos.
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7 juguetes de Masha y El Oso para regalar este 30 de abril Día del Niño
Masha y El Oso Juguetes Set de 13 figuras
Masha y El Oso Juguetes Set de 13 figuras en la caja metálica de la Casa del Oso.
LUPPA Masha y El Oso, set de 6 figuras de Juguete más Caja Metálica
LUPPA Masha y El Oso, set de 6 figuras de Juguete más Caja Metálica Tipo Lonchera de la Serie Masha y el Oso, Juguetes de Calidad con un Acabado Impecable Pintados a Mano.
Figuras Decorativas con Base
Genérico Masha y El Oso, Figuras Decorativas con Base, Pack de 9 piezas.
Masha Mini-Figura de cupcakes 10 piezas
Masha Mini-Figura de cupcakes 10 piezas de Masha y el Oso Mini Figuras Set Masha, Mini Figuras Set Cumpleaños Fiesta de Oso Mini Figuras Decoración de pasteles y suministros.
Masha y el Oso-La Pareja de Masha de 12 cm
Giochi Preziosi Masha y el Oso-La Pareja de Masha de 12 cm con vestido clásico y el suave oso de 20 cm en un único paquete para niños a partir de 3 años.
Masha y Michka, Casa de Michka, 2 figuras incluidas
Masha y Michka, Casa de Michka, 2 figuras incluidas y 15 accesorios para niños desde 3 años
Masha and The Bear Jada Toys
Masha and The Bear Jada Toys, juego de felpa Masha con juguetes de oso y muñeca para niños a partir de 3 años nailon 9.8 pulgadas
Datos que no conocías sobre Masha y El Oso
Masha y El Oso es una serie de televisión animada en 3D fue creada por el estudio ruso Animaccord, y su trama se inspira en un antiguo cuento popular de Rusia sobre las divertidas aventuras de Masha, una niña con un carácter algo enérgico y su amigo, un oso grande, el primer capítulo se estrenó el 7 de enero de 2009.
Masha vive en el bosque con sus mascotas que son: un perro, una cabra y un cerdo; a la niña le gusta jugar y además hace algunas travesuras con sus amigos animales; cuando la pequeña sigue a una mariposa esta hace que llegue a la casa de un oso, el cual había salido a pescar.
Cuando Masha juega en la casa del oso, ella hace un desorden, y cuando dicho animal regresa, al inicio se enoja, e incluso trata de que la niña se vaya, pero al final, ambos se hacen muy buenos amigos.