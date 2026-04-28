7 juguetes de Masha y el Oso para regalar este 30 de abril, día del niño y la niña 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son los 7 juguetes de Masha y El Oso que son ideales para poder regalar a los más pequeños este jueves 30 de abril de 2026. Esta mercancía la puedes conseguir a través de la plataforma de compra que también tiene series y películas, además, los precios rondan entre los 500 pesos hasta los mil 500 pesos mexicanos.

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7 juguetes de Masha y El Oso para regalar este 30 de abril Día del Niño

Masha y El Oso Juguetes Set de 13 figuras

Masha y El Oso Juguetes Set de 13 figuras en la caja metálica de la Casa del Oso.

LUPPA Masha y El Oso, set de 6 figuras de Juguete más Caja Metálica

LUPPA Masha y El Oso, set de 6 figuras de Juguete más Caja Metálica Tipo Lonchera de la Serie Masha y el Oso, Juguetes de Calidad con un Acabado Impecable Pintados a Mano.

Figuras Decorativas con Base

Genérico Masha y El Oso, Figuras Decorativas con Base, Pack de 9 piezas.

Masha Mini-Figura de cupcakes 10 piezas

Masha Mini-Figura de cupcakes 10 piezas de Masha y el Oso Mini Figuras Set Masha, Mini Figuras Set Cumpleaños Fiesta de Oso Mini Figuras Decoración de pasteles y suministros.

Masha y el Oso-La Pareja de Masha de 12 cm

Giochi Preziosi Masha y el Oso-La Pareja de Masha de 12 cm con vestido clásico y el suave oso de 20 cm en un único paquete para niños a partir de 3 años.

Masha y Michka, Casa de Michka, 2 figuras incluidas

Masha y Michka, Casa de Michka, 2 figuras incluidas y 15 accesorios para niños desde 3 años

Masha and The Bear Jada Toys

Masha and The Bear Jada Toys, juego de felpa Masha con juguetes de oso y muñeca para niños a partir de 3 años nailon 9.8 pulgadas

Datos que no conocías sobre Masha y El Oso

Masha y El Oso es una serie de televisión animada en 3D fue creada por el estudio ruso Animaccord, y su trama se inspira en un antiguo cuento popular de Rusia sobre las divertidas aventuras de Masha, una niña con un carácter algo enérgico y su amigo, un oso grande, el primer capítulo se estrenó el 7 de enero de 2009.

Masha vive en el bosque con sus mascotas que son: un perro, una cabra y un cerdo; a la niña le gusta jugar y además hace algunas travesuras con sus amigos animales; cuando la pequeña sigue a una mariposa esta hace que llegue a la casa de un oso, el cual había salido a pescar.

Cuando Masha juega en la casa del oso, ella hace un desorden, y cuando dicho animal regresa, al inicio se enoja, e incluso trata de que la niña se vaya, pero al final, ambos se hacen muy buenos amigos.

