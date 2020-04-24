Star Wars estaría preparando una nueva serie y podría ser protagonizada por un personaje femenino.

El gigante de la animación en todo el mundo se encuentra trabajando en una nueva serie del universo Star Wars que podría estar centrado en un personaje femenino, que llegaría para integrarse al gran catálogo de las entregas que ya se han hecho como The Mandalorian y en la futura ficción en la que Ewan McGregor de vida nuevamente a su papel de Obi-Wan Kenobi.

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La inventora de la nueva trama de la Guerra de las Galaxias será Lesly Headland, quien a lo largo de su carrera ha tenido grandes éxitos con la comedia Russian Doll que fue para una famosa plataforma de streaming.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre el argumento que tendrá la serie y el posible reparto. Esta será la cuarta producción que no será animada sobre Star Wars.

Además, la empresa ha confirmado que se encuentra trabajando en la tercera temporada de The Mandalorian, la primera entrega de este material fue estrenada el pasado mes de noviembre teniendo como uno de los protagonistas a Diego Luna.

La participación de Diego Luna fue fundamental, lideró junto a Felicity Jones la película de Rogue One: A Star Wars Story, ahora será un miembro de las fuerzas rebeldes con su papel Cassian Andor.

El gigante de la animación se encuentra trabajando al mismo tiempo en la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi con el que despertó el entusiasmo de los fans.

El nuevo integrante del equipo es el escritor, Joby, Harold, quien llegó para revisar varios guiones, esto después de que se detuvieran los trabajos para repensar la historia por ser bastante parecida a la entrega The Mandalorian.

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Recordemos que The Mandalorian es la primera serie no animada del universo Star Wars.

