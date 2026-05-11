Luto en Japón: Muere LEYENDA del terror, creador de ‘El Aro’, a los 68 años

Los fans del terror proveniente de Japón se encuentran de luto, al confirmarse la muerte del escritor Koji Suzuki. Se trata del autor de la novela "El aro", que se convertiría en una de las franquicias más icónicas de su género y trascendería a nivel internacional.

El autor tenía 68 años de edad al momento de su muerte, que ocurrió en un hospital de Tokio. La noticia fue confirmada por su publicista, pero hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

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Quién era Koji Suzuki

Originario de Hamamatsu, prefectura japonesa de Shizuoka, Koji Suzuki debutó como escritor con una novela de nombre "Rakuen" ("Paradise"); le hizo ganar el premio Japan Fantasy Novel Award en 1990.

Era conocido como el "Stephen King japonés" por la creación de la novela "Ringu" ("El aro") y su segunda parte, "Rasen".

"El aro", la novela que cambió el terror en Japón

Junto con "Ju-on" ("La maldición"), "Ringu" ("El aro") se convirtió en un estandarte de las historias de terror producidas en Japón e influyó a nivel internacional en las décadas siguientes. La imagen de un fantasma femenino con cabello largo y negro cubriéndole el rostro, se volvió un estándar también para las películas surgidas en Occidente.

La novela original de "Ringu" se publicó en 1991 y dio origen a una franquicia de terror en Japón, compuesta por un par de películas y una serie. El libro tiene significativas diferencias con la historia que todos conocemos, principalmente en el origen de la maldición y la cualidad de "virus" que tiene.

En 2002 se estrenó su exitoso remake estadounidense, protagonizado por Naomi Watts, el cual generó dos secuelas propias estrenadas en cine; se inspiró directamente en la película japonesa para cines "El aro 2", dirigida por Hideo Nakata.

También existe una versión hecha en Corea del Sur y estrenada en 1999, mucho antes de que las producciones originarias de este país asiático fueran éxitos comerciales de este lado del mundo.