Muere fundador de Cartoon Network a los 87 años de edad

El mundo del entretenimiento despide al empresario y magnate Ted Turner, quien murió a los 87 años de edad; así lo confirmó CNN este miércoles. Turner fue una de las figuras más importantes e influyentes de la televisión moderna, pues en 1980 creó CNN y posteriormente también creó canales icónicos como Cartoon Network, TNT, TBS y Turner Classic Movies. Su partida ya ha generado una ola de reacciones en el mundo del periodismo y entre las figuras del entretenimiento, ya que sus canales de televisión marcaron a generaciones enteras.

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¿Quién fue Ted Turner y por qué cambió la televisión?

No hay duda, Ted Turner fue un revolucionario dentro de la industria televisiva. Basta con contar la historia de CNN, la cual lanzó en 1980, apostando por algo que parecía imposible para la época: noticias las 24 horas del día. Hoy en día es bastante común, pero gracias a él la forma en la que se consumía la información alcanzó reconocimiento mundial durante la guerra del Golfo en los años noventa. Este éxito inspiró la creación de otros gigantes de la información como Fox News.

El hombre detrás de Cartoon Network y TNT

Su legado no se limitó únicamente al mundo de las noticias, pues además de crear CNN, Turner también construyó un enorme imperio televisivo enfocado al mundo del entretenimiento y la cultura pop. Entre sus proyectos más exitosos destacan:



Cartoon Network

TNT

TBS

Turner Classic Movies

Para millones de personas, sobre todo en Latinoamérica, Cartoon Network se convirtió en una parte muy importante en la infancia de millones con caricaturas que han logrado marcar una época y permanecer hasta el día de hoy, como Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo o Dexter.

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