David Corenswet y Nicholas Hoult dan pistas sobre lo que veremos en “Man Of Tomorrow”

Este 14 de marzo David Corenswet y Nicholas Hoult, los actores principales de Superman en su edición de 2025 han hecho una sorprendente revelación sobre la próxima película “Man Of Tomorrow” ya que han revelado que esta película contará con un nuevo villano el cuál hará “una alianza improbable”, esto ha generado muchas dudas y suposiciones entre los fans.

¿Cuál fue la revelación sobre “Man Of Tomorrow” en CinemaCon 2026?

Es a través de "X" en donde se está compartiendo todo lo que se dice en CinemaCon2026 sobre los próximos estrenos por lo que “Man Of Tomorrow” no quedó fuera de la lista ya que David Corenswet y Nicholas Hoult han revelado que la película de James Gunn contará con un giro muy soprendente ya que se une un villano que hará una alianza muy particular. «Intenta salvar el mundo con tu archienemigo» fue parte de lo que se mencionó por lo que los usuarios no han dudado en hacer sus suposiciones.

"¿Superman y Lex obligados a formar equipo? James Gunn cocinando con Brainiac en camino", "¡Parece una película taquillera en potencia!" y "Nada pone a prueba a un héroe más que trabajar con su enemigo" fueron algunos de los comentarios de algunos de los usuarios.

¿De qué tratara´“Man Of Tomorrow”?

“Man Of Tomorrow” es la próxima película que será la secuela de Superman (2025) la cual se centrará en el equipo y gran alianza que se forme entre Superman y su archienemigo, Lex Luthor, esto con la intención de que ambos destronen a Brainiac, quien tiene como propósito la misión de acabar con la Tierra, por ende, con la supervivencia. Una de las noticias que más han llamado la atención es que como parte de esta cinta estará presnete Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, ya que interpretará a Máxima, el personaje que buscará la ayuda de Superman para cuidar a su familia, misma que posteriormente se unirá con él dentro de esta hiroria, la cuál se estrenará el próximo 9 de julio de 2027.