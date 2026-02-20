¿Y dónde están las rubias? 2: Esto es lo que Marlon Wayans dijo sobre esta esperada secuela

Recientemente, el aclamado actor, productor y director de cine, Marlon Wayans habló sobre la posibilidad de una secuela de su exitoso título ¿Y dónde están las rubias?, lo que ha despertado la emoción de millones de fanáticos, pues es una de las películas que con el paso de los años ganó mayor reconocimiento dentro del público.

Fue en el podcast de RapAttack que el artista de 53 años dejó entrever que uno de sus éxitos del pasado podría regresar tras más de 20 años de haberse estrenado, despertando toda expectativa sobre lo que pueda ser esta nueva etapa, pues esta comedia ha seguido sumando fans por todo el mundo siendo que se estrenó en 2004.

¿Qué se sabe sobre ¿Y Dónde Están las Rubias? 2

Como probablemente sepas, este año se estrenará una nueva película de una de las sagas más queridas de todas: Scary Movie, la cuál se estrenará en junio, a lo que el comediante compartió que “si le va bien, traeremos de vuelta unos éxitos”, haciendo referencia a la película.

Si bien, “Los Wayans” tienen una gran lista de películas de comedia juntos, este título es el que más ha sonado para tener una precuela, aunque también podría entrar el clásico menos conocido “Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood”.

Por ahora sólo queda esperar a la recepción de Scary Movie 6 tras más de 12 años de la última entrega de esta saga que reúne a thrillers clásicos y de la época con comedia bastante explícita en lo que podría dar origen a la secuela de ¿Y dónde están las rubias? 2.

¿Qué se sabe de Scary Movie 6?

Aunque la película ya terminó su rodaje ha habido un gran misterio dentro de la producción de esta, aunque por ahora estaría en tiempo y forma en las etapas finales de postproducción, siendo una de las cintas que más expectativas han generado para este 2026, pues contará con su cast original, lo que sugiere que podrían retomar la historia de la primera entrega.

Tras muchos años después, por fin podremos ver una entrega más protagonizada por Anna Faris, Regina Hall, Marlon y Shawn Wayans, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan y Cheri Oteri.